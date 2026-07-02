China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) è stata premiata con il Corporate Social Responsibility Best Practice Award alla 3 a Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG Aziendali, tenutasi a Magonza, Germania, per il suo caso studio sulla gestione dell'impronta di carbonio e sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio.

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Huang Yiyang (L), Chinese Consul General in Frankfurt, presents the award to a representative of Sinopec.

La giuria della conferenza ha dichiarato che Sinopec ha sviluppato una struttura di gestione del carbonio incentrata sulla gestione dell'impronta di carbonio dei prodotti, coprendo l'intero ciclo di vita dei prodotti, allineandosi al contempo sia agli standard cinesi che a quelli europei. La giuria ha menzionato le attività della società con il produttore tedesco di sostanze chimiche BASF per ottenere il reciproco riconoscimento delle metodologie di quantificazione dell'impronta di carbonio come una tappa che potrebbe favorire una collaborazione più sostenibile nelle catene di fornitura industriale internazionali.

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Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG Aziendali

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