Sila , azienda leader nel settore della tecnologia e dei materiali per batterie, oggi ha annunciato un accordo commerciale di acquisto con Panasonic Energy Corporation of North America. L'accordo pluriennale fa parte di un rapporto commerciale a lungo termine che nel tempo potrebbe generare acquisti per oltre 1 miliardo di dollari. Sila fornirà il suo materiale anodico proprietario a base di silicio e carbonio (Si/C) Titan Silicon® proveniente dal suo impianto di Moses Lake, Washington, per alimentare le celle delle batterie Panasonic. La partnership dovrebbe anche supportare una notevole creazione di posti di lavoro nei settori della produzione e dell'edilizia negli Stati Uniti. Con la produzione di materiali anodici di Sila negli Stati Uniti supportata dalla tecnologia americana proprietaria dal know-how, Panasonic e i suoi clienti OEM ottengono un percorso più chiaro verso una catena di fornitura nazionale più sicura, resiliente e sostenibile.

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Sila, a leading battery technology and materials company, today announced a commercial offtake agreement with Panasonic Energy Corporation of North America.

"Questo accordo di acquisto rappresenta un'importante tappa commerciale per Sila, un segnale che il nostro impianto di Moses Lake sarà pronto per fornire materiali ad alte prestazioni per i nostri clienti strategici una volta qualificati, ampliandosi secondo la necessità", ha dichiarato Gene Berdichevsky, Cofondatore e AD di Sila. "Collaborare con un leader del settore globale come Panasonic conferma la nostra tecnologia, assicurando che gli anodi inventati e prodotti negli Stati Uniti vengano integrati in celle realizzate in America per alimentare industrie di importanza critica per anni a venire".

L'accordo segna un passaggio significativo nel rafforzamento della competitività tecnologica statunitense e nella resilienza industriale del Pase, producendo materiali anodici di nuova generazione a base di silicio qui negli Stati Uniti. Sila e Panasonic collaboreranno inoltre alla proprietà intellettuale per rafforzare e sviluppare ulteriormente la propria collaborazione.

"Il rapido progresso di Sila a Moses Lake, dall'estrazione alla produzione, è stato eccezionale", ha dichiarato Yasuaki Takamoto, AD, Panasonic Energy Corporation of North America. "La loro leadership tecnica li rende un partner affidabile, mentre collaboriamo a soddisfare i nostri standard più elevati di qualità e prestazioni. Questa collaborazione mette in evidenza l'impegno di Panasonic nei confronti della produzione statunitense, contribuendo al contempo a una catena di fornitura delle batterie più resiliente in Nord America".

Il contratto annunciato oggi fa seguito al recente impegno di finanziamento di 1,4 miliardi di dollari di Sila da parte dell'Office of Strategic Capital (OSC) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La firma di solidi accordi di acquisto commerciale rappresenta una tappa importante e un passaggio obbligato verso la dimostrazione della capacità operativa e della maturità commerciale di Sila in tutti gli aspetti dell'attività. Questo risulta inoltre nella creazione di circa 500 nuovi posti di lavoro nei settori della produzione e dell'edilizia presso l'impianto di Sila a Moses Lake, Washington, mentre l'azienda amplia la produzione per soddisfare i requisiti di volume per questo accordo e per altri impegni commerciali.

L'impianto produttivo di materiali anotici a base di silicio e carbonio di Sila a Moses Lake dovrebbe avere un ruolo cruciale nel rafforzare la produzione nazionale di batterie e garantire catene di fornitura energetica di importanza fondamentale. Ampliando la produzione locale del materiale anodico Titan Silicon a base di Si/C, l'impianto rafforza la leadership manifatturiera statunitense, promuove la creazione di posti di lavoro altamente tecnologici nella regione e getta le basi per una catena di fornitura di batterie sicura e competitiva in Nord America per i mercati globali dei veicoli elettrici, dell'AI e delle tecnologie critiche.

Informazioni su Sila

Fondata nel 2011, Sila è un'azienda specializzata nella produzione di tecnologie e materiali per batterie che sviluppa e realizza prodotti per alimentare industrie di importanza critica e l'AI fisica. La tecnologia a base di materiale anodico al Si/C inventata da Sila (Titan Silicon ® ) è stata lanciata nel 2021 ed è alla base delle prestazioni di droni, satelliti, elettronica, robotica, AI e veicoli elettrici. Unendo la proprietà intellettuale americana e la produzione su gigascala, Sila garantisce l'energia, la sicurezza della catena di fornitura e l'efficienza dei costi di cui i Paesi hanno bisogno. I materiali per batterie di Sila sono prodotti nel suo impianto, primo nel suo genere, di Moses Lake, Washington. L'azienda si avvale del supporto di 8VC, Atreides Management, Bessemer Venture Partners, Coatue, In-Q-Tel, Matrix Partners, Sutter Hill Ventures e fondi e conti gestiti da T. Rowe Price Associates, Inc.

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