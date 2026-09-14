L’azienda tecnologica britannica Signaloid oggi ha annunciato la nomina di tre famosi veterani del settore all’interno del proprio comitato consultivo e in ruoli direttivi apicali, con l’obiettivo di rafforzare l’impulso delle attività di commercializzazione alla base della sua tecnologia: il Dott. Han Lee, ex Direttore globale Quantitative Strategies and Automated Trading per il business Fixed Income presso Morgan Stanley; il Dott. Nachiketh Potlapally, ex Architect presso Oracle Cloud Infrastructure; e Christian Roth, ex Senior Director Enterprise Sales presso Intel.

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