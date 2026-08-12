Il più grande cambiamento nella spesa dei consumatori non è di tipo generazionale, ma comportamentale. Secondo una nuova ricerca condotta da NielsenIQ (NYSE: NIQ), i consumatori di tutte le fasce di età stanno facendo sempre più spesso gli stessi calcoli: per quali prodotti vale la pena spendere di più e quali invece fanno risparmiare? Il risultato è un divario sempre maggiore tra prodotti premium e a basso costo, mentre le tradizionali offerte di medio mercato sono sempre più sotto pressione.

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Every generation is spending differently, ​but all are weighing value more carefully​

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