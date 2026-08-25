La Nessum Alliance oggi annuncia l'espansione della tecnologia Nessum nelle applicazioni HVAC commerciali e delle smart grid grazie alle implementazioni da parte di due aderenti all'Alliance, Daikin Industries, Ltd. e Power Plus Communications AG (PPC). L'organizzazione inoltre ha sottolineato che le spedizioni cumulative nel mondo dei dispositivi LSI che integrano l'IP di Nessum hanno superato i sei milioni di unità, secondo la Panasonic Holdings Corporation, il licenziatario della tecnologia, un dato che ne evidenzia la maturità e il livello di adozione nel mercato.

Con l'accelerazione della gestione energetica, della digitalizzazione e delle infrastrutture sostenibili a livello globale, le organizzazioni puntano alle reti per le comunicazioni in grado di coniugare affidabilità e flessibilità.

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