Lo Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK) ha lanciato lo Sharjah Advanced AI Industrial Accelerator in occasione dell'evento AI Everything Abu Dhabi , presentando una piattaforma globale per attrarre, accelerare e far crescere aziende industriali ad alto potenziale basate sull'intelligenza artificiale.

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Hussain Al Mahmoudi during the launch of the Sharjah Advanced AI Industrial Accelerator at AI Everything Abu Dhabi 2026. (Photo: AETOSWire)

Realizzato all'insegna del tema "Verso l'era della superintelligenza", mira a trasformare la ricerca, i modelli e gli algoritmi dell'IA in applicazioni industriali, prodotti, progetti pilota e attività scalabili nel mondo reale.

Le aziende partecipanti avranno accesso a banchi di prova industriali, prototipazione e fabbricazione avanzate, laboratori, strutture di ricerca e sviluppo applicate, tutoraggio specializzato, supporto per le licenze e l'avvio dell'attività, contatti con gli investitori e opportunità di accesso al mercato attraverso l'ecosistema SPARK, oltre a premi in denaro.

"Oggi, il dibattito globale si sta orientando verso quella che alcuni stanno iniziando a definire l'era della superintelligenza. Ma la domanda più importante non è come chiamiamo questa tecnologia. La domanda è: come trasformiamo l'intelligenza in industria?" ha dichiarato Hussain Al Mahmoudi, CEO di SPARK .

Il programma aiuta le aziende a passare dagli algoritmi all'industria, dai prototipi ai progetti pilota, dai progetti pilota alla produzione e da Sharjah ai mercati globali , mettendole in contatto con casi d'uso industriali concreti e potenziali clienti.

L'acceleratore opererà attraverso un modello globale a doppio binario . Un percorso coinvolgerà aziende tecnologiche affermate, leader del settore industriale e scale-up, mentre un bando internazionale aperto inviterà startup, spin-off di ricerca e aziende industriali che utilizzano l'intelligenza artificiale provenienti da tutto il mondo a presentare la propria candidatura.

Tra i settori prioritari figurano la produzione avanzata e la robotica, la mobilità intelligente e i sistemi autonomi, la sanità e le scienze della vita, la sostenibilità e le tecnologie idriche, l'agricoltura e la tecnologia alimentare, nonché le infrastrutture di intelligenza artificiale e le tecnologie di elaborazione, gestione dei dati e implementazione.

Le aziende selezionate saranno valutate in base alla solidità tecnologica, alle applicazioni industriali, alla scalabilità, alla proprietà intellettuale, alle capacità del team e al potenziale di implementazione a livello regionale e globale.

SPARK assegnerà 50.000, 30.000 e 20.000 dollari statunitensi alle prime tre aziende, oltre a opportunità di progetti pilota, partnership, investimenti ed espansione del mercato.

I partecipanti avranno inoltre accesso a piattaforme specializzate, tra cui SOILAB , la struttura avanzata di prototipazione e produzione di SPARK, il Centro di ricerca e sviluppo e innovazione nel settore idrico, il Laboratorio e Centro per l'agricoltura e l'alimentazione, il Centro per la mobilità e la logistica e l'IA e le infrastrutture digitali.

SPARK invita le aziende industriali specializzate nell'intelligenza artificiale o che ne fanno uso, i partner tecnologici, gli investitori, le università e gli enti di ricerca e sviluppo di tutto il mondo a manifestare il proprio interesse a partecipare e ad accedere a un percorso che consenta di testare, convalidare, commercializzare e diffondere su larga scala le tecnologie di nuova generazione da Sharjah ai mercati internazionali. Candidati qui

*Fonte: AETOSWire

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Yacoub Al Tahtamouni , SPARK

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