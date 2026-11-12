Danube Properties ha presentato Shahrukhz Residences by Danube , il suo complesso residenziale completamente arredato affacciato sul mare nella Dubai Maritime City, in occasione di un grande evento di lancio tenutosi l'11 novembre presso la Coca-Cola Arena di Dubai, alla presenza del fondatore e presidente di Danube Group Rizwan Sajan, di Shah Rukh Khan e di Gauri Khan.

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Shahrukhz Residences by Danube: Exclusive Gauri Khan-Designed Penthouses Worth USD 5.35 Million Each Sell Out on Launch Day (Photo: AETOSWire)

Presentato dal regista Karan Johar, l'evento ha segnato la seconda collaborazione tra Rizwan Sajan e SRK. Uno dei momenti salienti della serata è stato l'annuncio che tutti gli attici progettati da Gauri Khan, ciascuno del valore di 5,35 milioni di dollari, erano andati esauriti il giorno stesso del lancio.

Esprimendo gratitudine per la fenomenale risposta, Rizwan Sajan ha dichiarato: "Shahrukhz Residences è più di un complesso residenziale; rappresenta la nostra ambizione di creare abitazioni che coniughino un design eccezionale, esperienze significative e un valore duraturo. Il riscontro, in particolar modo l'acquisto fulmineo di tutti gli attici, è un traguardo di cui il nostro team è estremamente orgoglioso".

Shah Rukh Khan si è espresso così: "È straordinario assistere all'evoluzione di Shahrukhz da punto di riferimento commerciale di successo ad area residenziale iconica. L'idea di vivere la vita in grande stile prende forma attraverso le esperienze concepite per questo complesso residenziale".

Gauri Khan ha aggiunto: "Riguardo agli attici, volevo creare spazi che risultassero eleganti, accoglienti e originali, al contempo sfruttando al massimo la posizione sul lungomare. È emozionante assistere a un'accoglienza così incoraggiante di questa visione progettuale, con il 'tutto esaurito' già portato a segno".

Shahrukhz Residences offre appartamenti completamente arredati a partire da 450.000 dollari statunitensi, con un piano di pagamento flessibile 30:70: 30% durante la costruzione e 70% alla consegna.

La torre sarà dotata di oltre 40 servizi dedicati al lifestyle, tra cui una Longevity Lounge unica nel suo genere con crioterapia, ossigenoterapia iperbarica, un lettino per la terapia con luce rossa, una sauna a infrarossi e altre strutture ispirate alla longevità. I residenti potranno inoltre usufruire di aree giochi a tema acquatico, impianti sportivi, un asilo nido, piste ciclabili e da jogging, un esclusivo King's Club sul tetto e l'accesso a uno yacht privato.

Shahrukhz Residences by Danube fa seguito al successo della torre commerciale Shahrukhz, che ha registrato il "sold out" il giorno stesso del lancio nel 2025.

Informazioni su Danube Properties

Danube Properties, una società controllata da Danube Group, fondata nel 1993 da Rizwan Sajan, è uno dei principali operatori immobiliari privati degli Emirati Arabi Uniti. Nota per aver introdotto per prima il piano di pagamento dell'1%, l'impresa realizza abitazioni completamente arredate con oltre 40 servizi per il tempo libero e si è costruita una solida reputazione grazie alla qualità delle costruzioni e al rispetto dei tempi di consegna.

*Fonte: AETOSWire

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Avinash Lohana

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