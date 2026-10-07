Sulla scia del successo di Shahrukhz by Danube, la torre commerciale che ha registrato il tutto esaurito il giorno stesso del lancio, Danube Properties annuncia il prossimo capitolo della sua iconica collaborazione con la superstar Shah Rukh Khan con il lancio di Shahrukhz Residences by Danube : una torre residenziale di riferimento, completamente arredata e affacciata sul mare, situata nella Dubai Maritime City, con appartamenti a partire da 1,65 milioni di AED e un piano di pagamento flessibile che prevede il 30% durante la costruzione e il 70% alla consegna.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006667302/it/

Shah Rukh Khan and Rizwan Sajan Reunite For Shahrukhz Residences by Danube With Gauri Khan-Designed Penthouses (Photo: AETOSWire)

Presentata come la prima torre residenziale al mondo intitolata a una celebrità, Shahrukhz Residences by Danube definisce un nuovo standard per uno stile di vita ispirato alle personalità famose, con una vista mozzafiato sul mare e sullo skyline di Dubai.

A ulteriore conferma della sua esclusività, la famosa interior designer e moglie di SRK, Gauri Khan, ha progettato gli attici, offrendo ai clienti l'opportunità di portare il suo tocco distintivo di design nelle loro abitazioni.

La torre sarà dotata di oltre 40 servizi dedicati al lifestyle, tra cui una Longevity Lounge unica nel suo genere con crioterapia, ossigenoterapia iperbarica, un lettino per la terapia con luce rossa e una sauna a infrarossi, oltre ad aree giochi a tema acquatico, impianti sportivi, un asilo nido, piste ciclabili e da jogging ed esperienze di alto profilo ispirate allo stile di vita dei reali. Il complesso ospiterà un esclusivo King’s Club sul tetto, mentre i residenti avranno anche accesso a uno yacht privato.

Esprimendo il suo entusiasmo, Shah Rukh Khan ha dichiarato: "Sono felice di collaborare di nuovo con Rizwan per Shahrukhz Residences. L'idea è quella di creare una casa che consenta ai miei fan di vivere uno stile di vita simile al mio. Avere Gauri al mio fianco in questo progetto lo rende ancora più speciale".

Rizwan Sajan , fondatore e presidente di Danube Group , ha dichiarato: "Shahrukhz Residences by Danube rappresenta la visione di creare un luogo in cui le persone rappresenta la visione di creare un luogo che le persone desiderino chiamare casa e che rimarrà nei loro ricordi per generazioni. Dopo il successo straordinario riscosso da Shahrukhz by Danube, i nostri clienti ci hanno chiesto di proporre questa esperienza anche nel settore residenziale, e noi abbiamo accolto la loro richiesta. Con Shahrukhz Residences, uniamo lusso, benessere, intrattenimento e design d'eccellenza per creare uno stile di vita davvero iconico, proprio come quello di Shah Rukh e il mio".

Informazioni su Danube Properties

Danube Properties, una società controllata da Danube Group, fondata nel 1993 da Rizwan Sajan, è uno dei principali operatori immobiliari privati degli Emirati Arabi Uniti. Nota per aver introdotto per prima il piano di pagamento dell'1%, la società realizza abitazioni completamente arredate con oltre 40 servizi per il tempo libero e si è costruita una solida reputazione grazie alla qualità delle costruzioni e al rispetto dei tempi di consegna.

*Source: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006667302/it/

Contatto:

Avinash Lohana

enquiry@danubeproperties.ae

+9718005757





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire