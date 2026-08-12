Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890, di seguito "Seoul") e la sua affiliata Seoul Viosys Co., Ltd. (KOSDAQ: 092190), aziende globali specializzate in tecnologia a opto-semiconduttori, hanno ottenuto un decreto ingiuntivo permanente che vieta la violazione dei brevetti di opto-semiconduttori di Seoul in India, a seguito di simili sentenze emesse da tribunali europei e statunitensi. L'Alta Corte di Delhi ha esteso il decreto ingiuntivo anche all'AD.

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La tecnologia brevettata per il miglioramento della luminosità a base di opto-semiconduttori oggetto delle cause legali (a sinistra) e la tecnologia WICOP (a destra) (Grafica: Seoul Viosys)

Si prevede che queste sentenze avranno un impatto significativo sul settore degli opto-semiconduttori a livello globale, un mercato del valore di circa 200 miliardi di dollari che si sta ampliando dall'illuminazione nel settore automobilistico e dei display alla comunicazione ottica per applicazioni di intelligenza artificiale.

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Seoul Viosys Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com





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