Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), una società globale attiva nel settore degli opto-semiconduttori, ha annunciato oggi che la sua tecnologia "WICOP Pixel", la prima al mondo senza involucro, sviluppata dalla filiale Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), dispone i chip RGB con un passo ultra-fine di diverse decine di micrometri (µm) per riprodurre decine di migliaia di colori. Grazie alla sostituzione della retroilluminazione LCD a luce bianca tradizionale, la tecnologia ottiene il 100% della gamma cromatica DCI-P3, lo standard internazionale del settore del cinema per la riproduzione di colori naturali, garantendo al contempo una luminosità di oltre tre volte superiore rispetto ai display OLED. L'azienda ha avviato una produzione su larga scala e ha iniziato ad espandere la fornitura ai produttori di TV globali.

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La tecnologia di retroilluminazione WICOP Pixel (Immagine: Seoul Semiconductor)

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Seoul Viosys Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com





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