Sensereo, un'azienda di intelligenza ambientale che sviluppa prodotti di rilevamento di nuova generazione per una vita più sicura, più sana e più intelligente, è stata premiata con il prestigioso IFA Berlin Innovation Award per il suo sistema modulare di qualità dell'aria interna Airo . Il premio è stato conferito durante l'IFA Berlin giovedì 4 settembre, riconoscendo Airo per il suo approccio innovativo di aiutare i consumatori a comprendere meglio e gestire la qualità dei loro ambienti interni.

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Winner of a 2026 IFA Innovation Award, Airo is Sensereo’s flagship environmental intelligence platform, combining advanced sensing technology with a modular design that allows users to monitor multiple aspects of indoor air quality and environmental conditions through a single, consumer-friendly system. Designed to transform complex environmental data into useful, actionable information, Airo helps households better understand the air they breathe and take steps toward creating healthier indoor spaces.

Lodata dai valutatori di IFA Berlin che hanno consegnato il premio come “il monitor della qualità dell'aria più avanzato che i giudici abbiano mai visto”, Airo è la piattaforma di intelligence ambientale di punta di Sensereo, che unisce la tecnologia di rilevamento all'avanguardia con un design modulare che consente agli utenti di monitorare i molteplici aspetti della qualità dell'aria interna e le condizioni ambientali attraverso un unico sistema facile da usare per il consumatore.

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