Un giudice federale statunitense di Washington D.C. ha accolto la richiesta dell'uomo d'affari cambogiano Yim Leak, ai sensi del 28 U.S.C. 1782, e lo ha autorizzato a notificare mandati di comparizione per documenti e testimonianze nei confronti di Jacob Sims, autore di articoli pubblicati su Whale Hunting, un gruppo di giornalisti investigativi attivo online e focalizzato sull'Asia. L'ordinanza è stata emessa dal giudice signora Ana C. Reyes il 23 novembre 2026 (caso numero 1:26-mc-00095-ACR, D.D.C.).

Il tribunale ha accertato che il signor Yim ha risposto a tutti i requisiti di legge previsti dal 28 U.S.C. 1782, incluso il fatto che le informazioni richieste dal signor Yim sono destinate all'utilizzo presso tribunali thailandesi nel corso di procedimenti esteri di cui il signor Yim è parte comparente, tra cui un'indagine dinanzi all'Ufficio thailandese antiriciclaggio e un'azione di confisca civile. Analogamente il tribunale ha concluso di disporre della facoltà di accogliere la richiesta, poiché il signor Yim richiede specifiche categorie di informazioni entro un periodo di tempo limitato. Inoltre in questa fase preliminare ha rilevato che nulla agli atti indica che la richiesta del signor Yim costituisca un tentativo di eludere le norme thailandesi in materia di raccolta di prove.

L'AMLO thailandese ha congelato beni per oltre 20 miliardi di baht, pari a più di 600 milioni di dollari, riconducibili al signor Yim. "Il congelamento è riconducibile a un singolo trasferimento di valuta di circa 150.000 dollari USA effettuato tramite un fornitore regolamentato", ha dichiarato Lanny Davis. "Si tratta di una cifra circa 4.000 volte superiore all'importo della transazione. Non si tratta di un'applicazione proporzionata della legge, bensì di un abuso di potere".

Gli articoli del signor Sims contengono accuse riguardanti le fonti della ricchezza del signor Yim, la sua famiglia, i suoi contatti commerciali e il suo coinvolgimento in reti di truffe all'estero. Il signor Yim, che non è stato incriminato né condannato per alcun reato, nega qualsiasi coinvolgimento in reti di truffe all'estero, in Thailandia o altrove. Le citazioni in giudizio mirano a raccogliere prove a sostegno di tali accuse, che, secondo i rappresentanti del signor Yim, potrebbero aver contribuito al sequestro e ad altri provvedimenti adottati in Thailandia.

"Questa sentenza favorevole del tribunale federale dello stato di D.C. significa che il presunto 'giornalista investigativo' Jacob Sims sarà costretto a testimoniare sotto giuramento e che quindi non potrà ripetere le false e fuorvianti accuse dichiarate contro Yim Leak senza incorrere nella pena della falsa testimonianza", ha dichiarato Lanny J. Davis, ex consigliere speciale della Casa Bianca per Clinton e consulente in materia di privacy e libertà civili sotto la presidenza di George W. Bush.

Parlando di coloro che, a suo dire, sono responsabili di una campagna diffamatoria con la complicità del governo thailandese, il signor Davis ha proseguito:

"Non consentiremo al signor Sims di continuare in quella che consideriamo come una campagna diffamatoria basata su falsità e affermazioni fuorvianti. Lo riterremo responsabile in un procedimento presso un tribunale federale degli Stati Uniti; non potrà più nascondersi dai fatti e dalla verità".

Il signor Davis ha aggiunto che gli avvocati del signor Yim hanno presentato anche una petizione presso l'ONU:

"Le falsità ​​del governo thailandese sulla presunta responsabilità del signor Yim in tali reti di frode, in spregio al giusto processo e alla presunzione di innocenza, costituiscono una violazione dei diritti umani ", è il commento del signor Davis, "come si sostiene nella nostra petizione alle Nazioni Unite presentata da Jared Genser per conto di Yim Leak "

(link alla petizione presso l'ONU: https://perseus-strategies.com/wp-content/uploads/Yim_Urgent_Appeal_UN_SRs_2026-10-08_with_Annex_3.pdf ).

Nota per i redattori: l'ordinanza è pubblica negli atti del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. La relativa istanza rimane riservata.

Informazioni su Seiden Law LLP:

Seiden Law LLP è il principale consulente legale globale dell'uomo d'affari cambogiano Yim Leak. Fondato da Robert Seiden, lo studio ha rappresentato un'ampia tipologia di clienti nazionali e internazionali di alto profilo in materia societaria, contenziosa e di tutela della reputazione, tra cui precedenti incarichi per conto della Trump Organization. https://seidenlaw.com

Informazioni su Jared Genser:

Genser è il direttore generale dello studio legale internazionale Perseus Strategies. Da oltre vent'anni è il consulente legale pro bono di cinque premi Nobel per la pace. Il New York Times lo ha definito come "L'Estrattore" per il suo lavoro di liberazione di prigionieri politici in tutto il mondo. https://perseus-strategies.com/

Informazioni su Lanny Davis:

Davis è un ex consigliere speciale del presidente Bill Clinton, un consulente in materia di privacy e libertà civili del presidente repubblicano George W. Bush, nonché autore e commentatore televisivo per la CNN e altri media. https://www.lannyjdavis.com

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