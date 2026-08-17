Riskified (NYSE: RSKD) , un leader globale nella prevenzione delle frodi nell'ecommerce e nell'intelligenza del rischio, oggi ha pubblicato i nuovi risultati del suo rapporto Travel Industry Insights, che rivela come sofisticate organizzazioni criminali specializzate in frodi e truffatori che utilizzano l'intelligenza artificiale stiano trasformando le proprie tattiche sulle piattaforme online di linee aeree, hotel e viaggi. L'analisi di Riskified mostra che i truffatori stanno rapidamente adattando il proprio comportamento per assomigliare a viaggiatori legittimi, rendendo così i tradizionali indicatori di frode meno affidabili e creando nuove sfide per gli operatori del settore dei viaggi.

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