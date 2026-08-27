VANEA Defence oggi ha presentato ATOMZA, il primo sistema mondiale di difesa anti-drone progettato per l'impiego civile e fruibile da parte delle organizzazioni private prive di poteri di intervento statali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260827659225/it/

Rapporti con gli investitori

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefono: +49 89 125 09 03 30

Email: sh@crossalliance.de

Sito web: crossalliance.de





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire