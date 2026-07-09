Il Consiglio di Sorveglianza di SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ | ISIN: DE000A12UPJ7 | Ticker XETRA: CAP ) ha deliberato oggi di nominare il sig. Fabian Becker a presidente del consiglio di amministrazione e a Chief Executive Officer (CEO), con effetto dal 9 luglio 2026.

La Sig.ra Stephanie Schettler-Köhler continua a sedere nel consiglio di amministrazione e assumerà il ruolo di Chief Operating Officer (COO).

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