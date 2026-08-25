SCP Standard Capital Partners AG ("SCP" o l'"Azienda") ha sottoscritto oggi l'accordo di acquisizione di tutte le azioni di Vanea Technologies GmbH ("VANEA") e di Nocturne Technologies GmbH ("Nocturne"). Le azioni verranno acquisite tramite aumenti di capitale con conferimento in natura, usando il capitale autorizzato 2026 in cambio dell'emissione di nuove azioni e di un conguaglio in denaro.

VANEA è una giovane azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni di difesa per l'era nascente della guerra autonoma.

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