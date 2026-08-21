Scientist.com, la principale piattaforma di orchestrazione per la R&S nonché mercato digitale potenziato dall'AI per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato l'espansione delle funzionalità della sua piattaforma attraverso un'integrazione con gli strumenti di SciSure per la gestione dei laboratori e la conformità alle norme EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza, AIS). La collaborazione offre alle aziende nel settore biofarmacologico un flusso di lavoro più uniforme, collegando gli approvvigionamenti scientifici direttamente con le attività dei laboratori.

“Integrando le funzionalità di gestione dell'inventario, sicurezza e conformità di SciSure nell'ecosistema di Scientist.com, colmiamo il divario tra la fornitura di reagenti e la loro gestione sicura in laboratorio”, ha dichiarato Jon Zibell, VP di Global Alliances, SciSure.

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