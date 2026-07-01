SC Therapeutics, azienda biofarmaceutica di fase clinica specializzata in nuove terapie che disattivano i canali ionici meccano-sensibili (MSC) per trattare le malattie respiratorie e cardiovascolari, oggi annuncia l'avvio dello studio clinico REACH2. Lo studio valuterà il principale prodotto candidato dell'Azienda in pazienti affetti da tosse cronica refrattaria (RCC), una condizione debilitante per la quale attualmente non esistono opzioni terapeutiche modificanti la malattia. Il trial verrà condotto in tre importanti centri di studio della tosse nel Regno Unito.

Un nuovo meccanismo di azione modificante la malattia

SC0032, il prodotto candidato più avanzato di SC Therapeutics, è un aerosol terapeutico proprietario composto interamente di ioni endogeni nelle vie respiratorie umane.

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