SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical Group" o l'"Azienda"), un fornitore di servizi di gestione completi per società mediche e le loro cliniche, ha segnalato oggi casi recenti di incidenti di sicurezza informatica che hanno coinvolto i dati dei clienti associati ad alcune cliniche in Giappone, e ha comunicato lo stato della risposta a tali incidenti.

Panoramica degli incidenti

Il 16 novembre 2026, si è verificato un accesso non autorizzato ad alcuni database all'interno di un sistema di siti web gestito e amministrato da SBC Medical Group, Ltd., la filiale giapponese dell'Azienda, in relazione ai suoi servizi di gestione in Giappone. L'Azienda ha confermato che una terza parte non autorizzata ha effettuato l'accesso e ha estratto dati dei clienti.

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