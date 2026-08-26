Il regno dell'Arabia Saudita e il Bureau International des Expositions (BIE) hanno sottoscritto l'accordo See per Expo 2030 Riyadh, che definisce formalmente il quadro di riferimento legale e amministrativo che sosterrà i partecipanti ufficiali durante il loro intero percorso verso l'Esposizione universale. La firma è avvenuta ai margini della visita in Francia di Sua Altezza il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe ereditario e Primo ministro.

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H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE, at the ceremony.

H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE, at the ceremony.

La cerimonia è stata presenziata da Sua Altezza il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro degli affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita, Dimitri S. Kerkentzes, Segretario generale del BIE, e Talal Al-Marri, CEO di Expo 2030 Riyadh.

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