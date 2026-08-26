Il regno dell'Arabia Saudita e il Bureau International des Expositions (BIE) hanno sottoscritto l'accordo See per Expo 2030 Riyadh, che definisce formalmente il quadro di riferimento legale e amministrativo che sosterrà i partecipanti ufficiali durante il loro intero percorso verso l'Esposizione universale. La firma è avvenuta ai margini della visita in Francia di Sua Altezza il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe ereditario e Primo ministro.

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H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE, at the ceremony.

La cerimonia è stata presenziata da Sua Altezza il Principe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro degli affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita, Dimitri S. Kerkentzes, Segretario generale del BIE, e Talal Al-Marri, CEO di Expo 2030 Riyadh.

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