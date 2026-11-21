SatSure, società globale di Earth Intelligence con sede in India, oggi ha annunciato la prima chiusura del suo round di finanziamento di Serie B in corso del valore di 200 crore di INR (circa 21 milioni di dollari). Il round è condotto da un investimento di 60 crore di INR (circa 6,4 milioni di dollari) da parte del Antariksh Venture Capital Fund (AVCF), il fondo sovrano dell'India per la tecnologia spaziale, basato sull'ente nazionale di regolamentazione del settore spaziale IN-SPACe e gestito da SIDBI Venture Capital Limited.

L'investimento segna la prima implementazione di AVCF nel livello di dati e AI a valle dell'economia spaziale indiana, estendendo il fondo oltre il lancio a monte e l'hardware satellitare in un'infrastruttura commerciale di dati spaziali in grado di servire i mercati aziendali e sovrani a livello globale.

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