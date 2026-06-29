Samsung Bioepis Co., Ltd. ha annunciato oggi che gli studi di fase 1 e fase 3 condotti su SB27, una proposta di biosimilare di Keytruda (pembrolizumab), hanno incontrato i rispettivi endpoint primari.

“Siamo entusiasti di annunciare i risultati preliminari degli studi di fase 1 e fase 3 per SB27, il nostro candidato biosimilare di pembrolizumab. Questi importanti risultati positivi rafforzano la nostra competenza ed eccellenza scientifica nello sviluppo di farmaci biosimilari”, ha dichiarato Donghoon Shin, Vicepresidente esecutivo e Responsabile della divisione clinico-scientifica di Samsung Bioepis.

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