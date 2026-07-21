Sagepath Reply , agenzia specializzata in digital experience parte del Gruppo Reply, è stata inclusa nella “ Gartner Market Guide for Strategic Website Agencies” per il 2026 . Si tratta della terza inclusione di Sagepath Reply nella Market Guide, dopo i precedenti riconoscimenti nel 2023 e nel 2025 .

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Sagepath Reply, a digital experience agency part of the Reply Group, has been included in the 2026 Gartner Market Guide for Strategic Website Agencies.

Gartner, società che fornisce insight oggettivi e concreti ai manager e ai loro team, definisce le strategic website agencies come “service provider dedicati allo sviluppo di strategie per siti web in grado di offrire esperienze digitali rilevanti a pubblici esterni. Queste agenzie integrano i propri servizi di marketing strategico con un insieme di offerte complementari per supportare le esigenze dei clienti in termini di progettazione, sviluppo e ottimizzazione continua del sito. La combinazione unica di servizi e punti di forza competitivi di un’agenzia è correlata alle sue competenze in termini di comprensione del cliente, user experience, tecnologia e supporto all’analisi dei dati.”

Con i siti web sempre più centrali nelle strategie di customer engagement, nelle performance di marketing e nella scoperta dei contenuti tramite l’intelligenza artificiale, le organizzazioni hanno bisogno di strategie di digital experience capaci di evolvere continuamente. Sagepath Reply risponde a questa esigenza con competenze end-to-end che spaziano dalla strategia all’implementazione delle piattaforme, dall’attivazione omnicanale all’analisi dei dati, fino a SEO e GEO, aiutando i clienti a modernizzare i propri ecosistemi digitali e a migliorarne progressivamente le performance.

Tra gli esempi più recenti rientra il lavoro svolto da Sagepath Reply per Oppenheimer , dove il team ha contribuito alla realizzazione di una moderna piattaforma Kentico SaaS a supporto della presenza digitale dell’azienda. Il progetto ha incluso la migrazione di quasi 3.000 pagine verso un ecosistema più strutturato e governato, migliorando le performance, la capacità di risposta del marketing e l’efficienza operativa nel lungo periodo.

Sagepath Reply ha inoltre supportato Georgia-Pacific Recycling nella creazione di un hub unificato per coordinare e ottimizzare le operazioni digitali, finalizzato alla digitalizzazione e all’automazione dei principali processi legati al trading di commodity. Il portale centralizza flussi di lavoro e comunicazioni, offrendo a clienti, fornitori e team interni accesso in tempo reale a informazioni, reclami, pianificazione e stato dei pagamenti, riducendo al contempo le interazioni manuali frammentate.

“Riteniamo che l’inclusione nella Gartner Market Guide per la terza volta sottolinei l’importanza di un approccio completo alle iniziative strategiche sui siti web,” ha dichiarato Victoria Greendyke, Partner di Sagepath Reply. “Le organizzazioni cercano partner in grado di supportare l’intero ciclo di vita di questi programmi, dalla strategia e dall’implementazione delle piattaforme fino all’ottimizzazione, agli analytics e alla discovery abilitata dall’AI. È qui che Sagepath Reply unisce comprensione del business, competenze tecnologiche e di digital experience.”

Sagepath Reply è stata inoltre riconosciuta come “Optimizely North America Solution Partner of the Year” per il 2025, confermando ulteriormente la leadership dell’azienda nella realizzazione di soluzioni di digital experience di eccellenza. Per maggiori informazioni sull’approccio di Sagepath Reply al design e allo sviluppo di esperienze digitali, visita www.sagepath-reply.com .

Gartner Disclaimer

Gartner, Market Guide for Strategic Website Agencies , Halle Stern, Kassi Socha, 2 marzo 2026.

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Sagepath Reply

Sagepath Reply è una società di consulenza per la digital experience con un approccio AI-native, che aiuta le aziende a progettare, sviluppare e ottimizzare soluzioni digitali in grado di generare un impatto concreto sul business. Grazie a competenze in ambito strategico, design, tecnologia e analytics, affianca i clienti nel raggiungimento di una crescita misurabile attraverso esperienze digitali basate sui dati. Per maggiori informazioni, visitare www.sagepath-reply.com .

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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