Safe Software (Safe), creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale basata sui dati e su qualsiasi AI (All Data, Any AI), oggi ha annunciato la nomina di Nabil Lodey a VP dell'EMEA. Con questo incarico, il neo VP guiderà la crescita nella presenza e e nella clientela dell'azienda in tutta la regione. La sua nomina deriva direttamente dall'espansione operativa di Safe nel Regno Unito e in Irlanda, annunciata nel giugno 2025.

Nabil entra in Safe provenendo da 1Spatial, un partner di Safe e rivenditore di FME di lunga data, dove ha ricoperto il ruolo di AD per il Regno Unito e l'Irlanda.

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