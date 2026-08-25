Safe Software (Safe), creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale All-Data, Any-AI, ha annunciato che sono aperte le registrazioni per Peak of Data and AI 2027, la sua conferenza globale per i professionisti in materia di dati e intelligenza artificiale che si svolgerà dal 9 all'11 marzo 2027 presso il QEII Centre di Londra, Regno Unito.

La notizia si basa sull'annuncio di Safe nel marzo 2026 che Londra sarà la sede della conferenza biennale, svoltasi in passato a Vancouver, Canada, Bonn, Germania e Seattle, Washington, e attrae partecipanti provenienti da Nord America, Europa, Asia-Pacifico e altre regioni.

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