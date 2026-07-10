Russell Investments, il fornitore globale di soluzioni di investimento, oggi ha annunciato che un consorzio di investitori (il "Consorzio di Investitori") guidato da B Capital, società globale di investimenti in più fasi, e comprendente il California Public Employees' Retirement System ("CalPERS", Sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California), ha accettato di rilevare la società da TA Associates ("TA") e Reverence Capital Partners ("RCP"). L'operazione giunge in un momento in cui il patrimonio gestito (AUM, assets under management) a livello globale di Russell Investments supera i 416 miliardi di dollari e la crescita organica aziendale ha superato il 15% negli ultimi due anni.

Da oltre 90 anni, Russell Investments è un partner indipendente e affidabile per i suoi clienti. Il suo modello ad architettura aperta offre soluzioni di portafoglio che attingono all'intero settore della gestione patrimoniale nei mercati pubblico e privato. Con una visione condivisa per la prossima fase di crescita dell'azienda, i nuovi proprietari stanno portando in Russell Investments capitale a lungo termine, competenze tecnologiche all'avanguardia ed esperienza nell'ampliare imprese di nuova generazione in settori in fase di trasformazione.

"Aiutare le persone a creare sicurezza finanziaria a lungo termine è una delle sfide decisive del nostro tempo", ha dichiarato Zach Buchwald, CEO di Russell Investments. "Siamo entusiasti di collaborare con questi investitori di livello mondiale perché condividiamo una visione a lungo termine degli investimenti e la convinzione che questi possano migliorare sensibilmente le vite delle persone. Insieme, e con i nostri clienti, creeremo un futuro in cui un maggior numero di persone ha accesso alle competenze e alle soluzioni di investimento di cui hanno bisogno per raggiungere i propri obiettivi".

Con il sostegno del Consorzio di Investitori, Russell Investments prevede di estendere il suo approccio all'architettura aperta a un maggior numero di investitori attraverso tecnologia, maggiore personalizzazione, analisi e un accesso più ampio. La società continuerà a investire nelle competenze e nelle capacità volte a gestire portafogli di eccellenza su larga scala. Russell Investments vede inoltre importanti prospettive di crescita nelle sue attività chiave: esternalizzazione istituzionale, implementazione del portafoglio, soluzioni personalizzate e portafogli modello, investimenti con gestione fiscale e investimenti autogestiti attraverso un approccio multi-manager.

"Da investitori globali in tecnologie trasformative, siamo convinti che il futuro della gestione patrimoniale stia all'incrocio tra competenza negli investimenti, servizio clienti personalizzato e innovazione", ha dichiarato Eduardo Saverin e Raj Ganguly, Co-fondatori e Co-AD di B Capital. "Da OCIO e consulenza pensionistica a indici innovativi e smart beta, Russell Investments è sempre stato un innovatore basato sulla fiducia dei clienti. Siamo impazienti di collaborare con Zach e l'intero team per portare a persone in tutto il mondo una tecnologia ancora più avanzata e investimenti basati sulle relazioni".

Anton Orlich, Vicedirettore degli investimenti di CalPERS, ha dichiarato: "Russell Investments ha creato una franchising globale affidabile, basato sull'eccellenza degli investimenti e sul servizio clienti. Crediamo che la collaborazione e la visione condivisa di Russell Investments e del Consorzio di Investitori crei un'opportunità molto interessante per costruire un gestore patrimoniale di nuova generazione. Siamo impazienti di sostenere l'attività mentre amplia l'accesso a soluzioni innovative di investimenti, accelera la crescita e aiuta a definire il futuro degli investimenti".

Una volta conclusa l'operazione, Russell Investments continuerà ad operare autonomamente, guidata dal suo team dirigente esistente, dal Presidente e AD Zach Buchwald, e dal Presidente e Direttore degli investimenti Kate El-Hillow. La missione dell'azienda, i professionisti degli investimenti e i team dei clienti rimarranno invariati.

Per TA e RCP, l'operazione segna la conclusione riuscita del proprio investimento in Russell Investments. Da quando hanno stretto una collaborazione nel 2016, TA, RCP e Russell Investments collaborano per promuovere l'innovazione dei prodotti, investire in talenti dirigenziali e accelerare la traiettoria di crescita dell'azienda. Negli ultimi due anni, l'azienda ha realizzato una forte crescita organica e superato la concorrenza nel settore della gestione patrimoniale quotata in borsa.

"Russell Investments è una società eccezionale, che si avvale di talenti di livello mondiale e registra straordinari risultati aziendali. Siamo fieri di ciò che questo team ha creato ed entusiasti per il suo futuro", ha affermato Todd Crockett, Managing Director di TA, e Milton Berlinski, Co-fondatore e Managing Partner di RCP.

La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2027, subordinatamente alla ricezione delle autorizzazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Jefferies LLC ha agito in qualità di unico consulente finanziario di B Capital, mentre Ropes & Gray LLP ha fornito la consulenza legale. Moelis & Company LLC ha avuto l'incarico di principale consulente finanziario e BofA Securities ha fornito la consulenza finanziaria a Russell Investments, con Goodwin Procter LLP che ha agito da consulente legale.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l’operazione proposta qui descritta, comprese dichiarazioni relative alle tempistiche previste e al suo completamento; i vantaggi strategici, operativi e finanziari che dovrebbero derivare dall’operazione; i piani, le aspettative e le intenzioni di Russell Investments, del Consorzio di Investitori, di B Capital, di CalPERS, di TA e di RCP in merito alla strategia aziendale, alla crescita, agli investimenti tecnologici e all’offerta per i clienti di Russell Investments a seguito dell’operazione; nonché dichiarazioni relative alla continuità della leadership, della missione e del team di Russell Investments. Le dichiarazioni previsionali sono tipicamente identificate da termini quali "prevede", "ritiene", "si aspetta", "intende", "pianifica", "sarà", "ritiene che", "continua" ed espressioni simili, anche se non tutte le dichiarazioni previsionali contengono questi termini.

Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative, stime e proiezioni riguardanti le attività delle parti e i settori in cui operano, e non costituiscono garanzie di prestazioni future. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi difficili da prevedere, e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli espressi o impliciti, anche a causa di: la possibilità che l’operazione non venga portata a termine secondo i termini o le tempistiche attualmente previsti, o che non venga affatto completata; il rischio che le approvazioni normative richieste o altre consuete condizioni di chiusura, compresi eventuali consensi richiesti da parte di clienti, fondi o altre terze parti, non vengano ottenute o soddisfatte; l’effetto dell’annuncio o della pendenza dell’operazione sui rapporti di Russell Investments con clienti, dipendenti e partner commerciali; la capacità delle parti di realizzare i benefici previsti dall’operazione; le condizioni competitive nei settori della gestione patrimoniale e delle soluzioni di investimento; e le condizioni economiche, di mercato, normative e geopolitiche generali.

Le dichiarazioni previsionali si riferiscono unicamente alla data del presente comunicato stampa. Russell Investments, il Consorzio di Investitori, B Capital, CalPERS, TA o RCP non si assumono alcun obbligo di aggiornare o modificare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, che sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, salvo richiesto dalla legge.

Avviso aggiuntivo

Il presente comunicato stampa ha scopo unicamente informativo e non costituisce un'offerta di vendita né un invito a fare un'offerta di acquisto di alcun titolo, né costituisce una consulenza in tema di investimenti, legale, fiscale o di altro tipo. La chiusura dell'operazione rimane soggetta alla soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricezione delle approvazioni normative pertinenti e non può esservi alcuna garanzia che l'operazione venga completata nei termini qui descritti né che venga affatto portata a termine.

Informazioni su Russell Investments

Russell Investments è uno dei principali partner globali di soluzioni di investimento che offre un'ampia gamma di capacità di investimento a investitori istituzionali, intermediari finanziari e singoli investitori in tutto il mondo. Dal 1936, Russell Investments crea una tradizione di innovazione continua per offrire valore eccezionale ai clienti, collaborando ogni giorno per migliorare la sicurezza economica delle persone. L'azinda vanta 416 miliardi di dollari in patrimonio gestito (in data 30/06/2026) per clienti di 31 Paesi. Con sede a Seattle, Washington, Russell Investments ha uffici in 17 città di tutto il mondo.

Informazioni su B Capital

B Capital è una società globale di investimenti multi-stage che collabora con imprenditori eccezionali per plasmare il futuro attraverso la tecnologia. Con un patrimonio gestito che supera i 12 miliardi di dollari in fondi multipli, la società si concentra su investimenti in startup, dalla fase iniziale fino alla fase avanzata di crescita, principalmente nei settori Tecnologia, Sanitario ed Energetico. Fondata nel 2015, B Capital utilizza un tam integrato in nove sedi negli Stati Uniti e in Asia, oltre a una collaborazione strategica con BCG, per fornire il supporto a valore aggiunto richiesto dagli imprenditori per scalare con rapidità ed efficienza, ampliare l'azienda in nuovi mercati e realizzare aziende eccezionali. Gli investimenti selezionati comprendono Perplexity (motore di ricerca e risposta alimentato dall'AI), Precision Neuroscience (tecnologia di interfaccia cervello-computer minimamente invasiva), Axiom (piattaforma di ragionamento matematico alimentata dall'AI) e Fervo Energy (energia geotermica di nuova generazione). Per maggiori informazioni, fare click qui .

Informazioni su CalPERS

CalPERS è il più grande fondo pensionistico pubblico a contribuzione definita degli Stati Uniti, con 2,4 milioni di iscritti. Dal 1932, CalPERS fornisce sicurezza pensionistica ai dipendenti statali, scolastici e degli enti pubblici che dedicano la propria vita al servizio pubblico. Nel 1962, CalPERS ha ampliato i suoi servizi per includere i benefici sanitari e oggi offre una copertura sanitaria di qualità a oltre 1,5 milioni di iscritti e alle loro famiglie.

Informazioni su TA Associates

TA Associates è una società globale di private equity leader nel settore, specializzata sull'ampliamento della crescita in società redditizie. Dal 1968, TA investe in oltre560 aziende nei suoi settori principali, compreso quello tecnologico, dei servizi commerciali, finanziari e sanitari. Utilizzando le sue vaste competenze nel settore e le sue risorse strategiche, TA collabora con team dirigenziali in tutto il mondo per aiutare le aziende di alta qualità a realizzare valore duraturo. Ad oggi, la società ha raccolto un capitale di 65 miliardi di dollari e vanta oltre 160 professionisti degli investimenti nelle sedi di Boston, Menlo Park, Austin, Londra, Mumbai e Hong Kong. Per maggiori informazioni su TA Associates visitare il sito www.ta.com .

Informazioni su Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners è una società privata di investimenti incentrata su tre strategie complementari: (i) Private equity specializzato nei servizi finanziari, (ii) Credito strutturato, e (iii) Soluzioni immobiliari. Oggi, Reverence gestisce oltre 17 miliardi di dollari in AUM. Reverence è specializzata in investimenti tematici nelle principali aziende globali di Servizi finanziari. La società è stata fondata nel 2013 da Milton Berlinski, Peter Aberg e Alex Chulack, due veterani di successo nel settore della consulenza e degli investimenti in un'ampia gamma di aziende di servizi finanziari. I Soci fondatori portano in media oltre 38 anni di esperienza nella consulenza e negli investimenti in un'ampia gamma di settori di servizi finanziari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260709654608/it/

Contatti per i media

Russell Investments

Kerstin Österberg - 347-866-3032

Erin McCombe - 646-320-3962

newsroom@russellinvestments.com

B Capital

Kate Thompson / Madeline Jones / Kate Kelley

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

CalPERS

Ufficio degli affari pubblici

916-795-3991

newsroom@calpers.ca.gov

TA Associates

Brynn Sandy - 617-646-7703

media@ta.com

Reverence Capital

Michael Landau / James Goldfarb

Gladstone Place Partners

212-230-5930





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire