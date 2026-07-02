ROYC, azienda leader globale nelle strutturazioni e nelle piattaforme, oggi ha reso noto di essere stata scelta da Slättö, società immobiliare scandinava specializzata nei mercati privati, per la creazione e la gestione di un fondo feeder domiciliato in Lussemburgo, progettato per aggregare le sottoscrizioni individuali di investitori professionali all'insegna dell'efficienza.

Il veicolo domiciliato in Lussemburgo sarà interamente strutturato e gestito sulla piattaforma proprietaria di ROYC e offrirà agli investitori un'esperienza digitale senza interruzioni con accesso al portafoglio in tempo reale, reportistica automatizzata e un'efficiente distribuzione globale. ROYC semplifica l'onboarding e la governance, standardizza la documentazione legale e amplia l'accesso al capitale.

"I mercati privati ​​stanno attraversando una trasformazione strutturale dato che le banche e le piattaforme di gestione patrimoniale globali sono sempre più alla ricerca di un accesso efficiente verso strategie di private equity d'eccellenza. Combinando la nostra approfondita esperienza nelle strutturazioni con l'infrastruttura operativa digitale di ROYC permettiamo a gestori leader come Slättö di lanciare rapidamente veicoli pronti per gli investimenti e, al contempo, di offrire un'esperienza senza interruzioni e totalmente trasparente per gli investitori durante l'intero ciclo di vita del fondo", è il commento di Mathias Leijon, fondatore e presidente di ROYC.

"Per creare un fondo feeder lussemburghese abbiamo preso in considerazione numerose soluzioni. ROYC propone una piattaforma tecnologica moderna che semplifica l'onboarding degli investitori, la rendicontazione e la gestione del ciclo di vita del fondo, consentendoci di ampliare l'accesso a un maggior numero di operatori", è il commento di Jonas Andersson, Vice Managing Partner di Jonas Andersson e Deputy Managing Partner di Slättö.

Caratteristiche di spicco della piattaforma targata ROYC

Time to market accelerato: l'architettura legale predefinita e l'orchestrazione automatizzata dei flussi di lavoro di ROYC riducono significativamente i tempi di lancio dei fondi, ma senza compromessi in termini di governance o di conformità.

l'architettura legale predefinita e l'orchestrazione automatizzata dei flussi di lavoro di ROYC riducono significativamente i tempi di lancio dei fondi, ma senza compromessi in termini di governance o di conformità. Gestione dell'intero ciclo di vita digitale: gli investitori usufruiscono di procedure KYC/AML automatizzate, abbonamenti digitali, monitoraggio delle attività di capitale e dashboard on demand per le performance, il tutto tramite portali per investitori sicuri e personalizzabili con il marchio del cliente.

Informazioni su ROYC

ROYC è un leader nel settore della tecnologia finanziaria B2B che offre un sistema operativo completo per i mercati privati e consente a società di private equity, banche, gestori patrimoniali e multi-family office (MFO) di strutturare, distribuire e gestire investimenti privati ​​su larga scala in modo integrato. ROYC combina avanzate tecnologie per i mercati privati ​​con soluzioni di strutturazione personalizzate. La piattaforma intuitiva e scalabile dell'azienda sostituisce i processi manuali con l'automazione e permette l'accesso ai dati in tempo reale, trasformando le modalità di strutturazione e gestione degli investimenti nei mercati privati per tutto il ciclo di vita del fondo.

www.roycgroup.com

Informazioni su Slättö

Slättö è una società immobiliare di private equity specializzata nell'area scandinava che opera per generare rendimenti costantemente superiori alla media del mercato per i suoi investitori, attraverso strategie tematiche e competenze locali. Dalla sua fondazione nel 2013, la società ha effettuato transazioni per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Con un approccio orientato al futuro, consideriamo la sostenibilità come un elemento chiave per il successo a lungo termine dei nostri investimenti.

www.slatto.se

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Per richiedere ulteriori informazioni o un'intervista:

Mathias Leijon

Fondatore e presidente di ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com





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