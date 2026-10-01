ROYC Group oggi ha annunciato il lancio di ROYC Operating System (ROYC OS) come piattaforma di software autonoma per manager di fondi, banche e gestori patrimoniali nei mercati privati. Il software è ora disponibile separatamente rispetto ai servizi di strutturazione, operazioni di fondi e distribuzione già offerti da ROYC.

Comprovato in produzione, su vasta scala

ROYC ha utilizzato la propria esperienza nelle operazioni di strutturazione e gestione di fondi per sviluppare la sua offerta digitale di livello aziendale che automatizza questi servizi. La tecnologia è attiva da anni, inclusa nei servizi di ROYC con oltre 20 gestori di fondi che gestiscono fondi drawdown e evergreen sul ROYC OS, distribuendo a oltre 50 banche e gestori patrimoniali.

“Abbiamo visto situazioni in cui le soluzioni tradizionali sono venute meno alle aspettative dei gestori di fondi: spreadsheet e software realizzati con strumenti separati, assemblati nel tempo, senza un unico registro per collegare un fondo ai rispettivi fornitori di servizi e agli investitori”, ha dichiarato Octavian Popescu, Cofondatore e AD di ROYC Group . “Abbiamo costruito ROYC OS in un altro modo: come un sistema modulare integrato fin dal primo giorno, comprovato dall'esecuzione delle nostre operazioni interne relative ai fondi prima di offrirlo a terzi. Ora i gestori di fondi possono utilizzare la stessa struttura di gestione dei dati che abbiamo creato per le nostre strutture esistenti, con l'intelligenza artificiale integrata direttamente nel livello operativo e collegata ai dati sottostanti relativi ai fondi e agli investitori. Questo consente all'AI di automatizzare e aumentare i flussi di lavoro giornalieri, consentendo al contempo alla piattaforma di essere dispiegata nei propri ambienti con i propri fornitori di servizi di fiducia”.

Una piattaforma, quattro moduli

ROYC OS è una piattaforma integrata costituita da quattro moduli principali, ciascuno allineato a una fase specifica del ciclo di vita di un fondo. I clienti possono scegliere il proprio punto di partenza preferito e adottare altri moduli secondo i propri ritmi, con tutti e quattro i moduli che leggono e scrivono su un unico registro di dati degli investitori piuttosto che su quattro database distinti.

Un cliente può iniziare il modulo che risolve il suo programma più urgente e ne aggiunge altri più avanti, senza una nuova integrazione o un nuovo fornitore. ROYC OS si integra con i fornitori di servizi di fondi esistenti o supporta il lancio di nuovi prodotti, sostituendo al contempo i processi manuali, riducendo i costi operativi e fornendo un'esperienza totalmente digitale.

Investor Lifecycle & Reporting: trasforma i dati relativi ai fondi e a livello di asset in rendicontazione centralizzata, su vasta scala, destinata agli investitori, distribuendola automaticamente e offrendo agli investitori un'unica visione completa. Fund Operations Workspace: offre ai gestori patrimoniali il controllo dei propri dati, collegando amministratori, custodi e distributori in un'unica integrazione, riconciliando i dati dei fornitori e identificando i problemi prima che raggiungano gli investitori, sostituendo gli spreadsheets e i shadow books dipendenti dai fornitori. Fundraising Workspace: trasforma più rapidamente l'interesse degli investitori in impegni firmati, sostituendo data rooms frammentate, strumenti di gestione degli investitori e sistemi di monitoraggio di raccolte fondi basati su spreadsheet. Onboarding & Subscriptions: cattura le informazioni KYC/AML e le riutilizza quando un investitore rinnova la sottoscrizione, digitalizzando e precompilando la documentazione automatizzando la chiusura senza la necessità di scambiare PDF e email.

I quattro moduli si basano su ROYC Core, con un'architettura a tenant unico che mantiene i dati di ogni cliente nella propria istanza interamente isolata. ROYC Core viene sottoposta a revisione indipendente e certificata ISO 27001 e supporta portali a unico accesso, white label, in varie lingue e supportati da più giurisdizioni e un'architettura nativa per le API che consente ai clienti di collegarsi con i propri strumenti esistenti.

“Non volevamo realizzare qualcosa che necessitava di un nuovo progetto di integrazione ogni volta che un cliente aggiungeva un elemento”, ha spiegato Peter Bergenwald, Direttore della tecnologia di ROYC. “Tutto funziona sulla stessa base. Attivare un nuovo modulo è una configurazione, non una ricostruzione”.

L'AI è integrata nel lavoro quotidiano

L'AI è integrata nel ROYC OS. Le attuali applicazioni comprendono l'estrazione e la preselezione dei documenti KYC, traducendo i materiali relativi alla raccolta fondi e rispondendo alle domande relative alla rendicontazione dei fondi in lingua naturale.

Il programma estende le capacità dell'AI nella piattaforma, compresa l'assistenza nella compilazione del questionario di due diligence per gli investitori, il rilevamento di anomalie nella liquidità, nelle valutazioni e nelle sottoscrizioni, nella pianificazione dei portafogli dei consulenti tramite Horizon AI e la migrazione dei dati assistita dall'AI.

Leadership per la divisione software

Jamie Klein è entrato a far parte dell'azienda per guidare l'espansione commerciale di ROYC OS come divisione software autonoma. Klein apporta oltre 17 anni di esperienza nei mercati finanziari europei, compresi dieci anni nel software finanziario e nel FinTech e precedenti ruoli commerciali senior presso Henon AI (Responsabile di GTM) e S&P Global (Direttore commerciale, Mercati privati).

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Mathias Leijon

Fondatore e Presidente, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com





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