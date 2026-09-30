Royal Yacht International ha annunciato PROJECT M, un Lürssensuperyacht da 132 metri, totalmente personalizzato, che supera i 6.000 GT. Ma per Tommaso Chiabra, fondatore e AD di Royal Yacht International, il progetto non riguarda tanto le dimensioni quanto ciò che rappresenta.

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Project M

Ai vertici del mercato del lusso, gli yacht più straordinari al mondo stanno diventando sempre più difficili da riprodurre. Solo pochi cantieri navali riescono a realizzare progetti di queste dimensioni.

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