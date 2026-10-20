Roquette, un leader mondiale nel settore degli eccipienti e dei principi attivi di origine vegetale oltre che nello sviluppo di soluzioni farmaceutiche, presenterà il suo vasto portafoglio di eccipienti, capsule, rivestimenti e soluzioni per la biofarmaceutica alla conferenza ed esposizione AAPS PharmSci 360 2026, che si terrà dal 26 al 28 ottobre a New Orleans, Louisiana, USA.

Presso lo stand 1100 Roquette Health & Pharma Solutions illustrerà il proprio know-how nelle tecnologie a rilascio controllato, nelle idrossipropil beta-ciclodestrine e negli approcci alla creazione di formulazioni sostenibili, insieme a un portafoglio completo di soluzioni innovative progettate per rispondere alle esigenze in evoluzione degli sviluppatori farmaceutici.

“L’AAPS PharmSci 360 rappresenta un’opportunità fondamentale per presentare le nostre ultime innovazioni e mettere in evidenza l’ampiezza e la profondità delle nostre competenza scientifiche grazie alle quali aiutiamo i clienti a risolvere problemi complessi relativi alle formulazioni”, spiega Peter Freed, direttore sviluppo e servizio tecnico per il Nord America dell’unità aziendale soluzioni farmaceutiche e sanitarie presso Roquette.

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Roquette:

Lisa Luke

Direttrice globale comunicazioni

Roquette’s Health & Pharma Solutions Business Unit

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