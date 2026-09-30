Roquette presenterà il suo portafoglio completo di eccipienti farmaceutici, soluzioni per il rilascio di farmaci e competenze tecniche di punta al CPHI Milan 2026, dove l'azienda accoglierà i visitatori allo stand 1A18 nella hall riservata agli eccipienti.

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Visit Roquette at booth 1A18 in the excipients hall.

All'evento globale del settore di quest'anno, Roquette metterà in evidenza i marchi fondamentali dei prodotti che contribuiscono alle prestazioni delle formulazioni, al rilascio dei farmaci incentrati sui pazienti e all'innovazione in ambito biofarmaceutico, tra cui gli eteri di cellulosa METHOCEL™, il mannitolo PEARLITOL ® , la cellulosa microcristallina Avicel ® , l'ossido di polietilene POLYOX™, le ciclodestrine KLEPTOSE ® , il destrosio monoidrato senza pirogeni LYCADEX ® , le capsule rigide Qualicaps™ di Roquette e la sua linea di alginati estratti dalle alghe marine ottenute in modo sostenibile.

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Contatto per la stampa:

Lisa M. Miree Luke

Responsabile globale delle comunicazioni

Health & Pharma Solutions Business Unit di Roquette

Email: lisa.luke@roquette.com





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