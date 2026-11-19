Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire l'austriaca AGILOX, azienda produttrice di robot mobili autonomi (AMR) di fascia alta, guidati da intelligenza artificiale sviluppata internamente e tecnologia di rete swarm. Insieme, il portafoglio consolidato di AMR (robot mobili autonomi) a forche di AGILOX e la piattaforma AMR flatbed OTTO di Rockwell Automation creerà un'offerta completa e autonoma di dispositivi di movimentazione di materiali, trasformando AGILOX da una soluzione puntuale leader nel settore a una colonna portante con una capacità logistica di produzione completa di livello mondiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118979328/it/

Contatto per le relazioni con gli investitori:

Aijana Zellner

Responsabile delle relazioni con gli investitori e della strategia di marketing

+1 440-289-8439

azellner@rockwellautomation.com

Contatto per i media:

Ed Moreland

Responsabile degli affari governativi e della comunicazione aziendale

+1 571-296-0391

Edward.Moreland@RockwellAutomation.com

AGILOX - Contatto per i media:

Nicola Graf

Responsabile del marketing globale

nicola.graf@agilox.net

+43 7245 93083 - 580





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire