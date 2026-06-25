Rockstar Games ® , una casa editrice di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), è entusiasta di annunciare che i pre-ordini di Grand Theft Auto VI saranno disponibili a partire dal 25 giugno 2026, a mezzanotte ora locale.

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Rockstar Games®, a publishing label of Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), is excited to announce that pre-orders for Grand Theft Auto VI will begin on June 25, 2026, at midnight local time. Launching November 19, 2026, for the PlayStation® 5 computer entertainment systems and Xbox Series X|S games and entertainment systems for $79.99, Grand Theft Auto VI features a single-player experience set in the biggest, most immersive evolution of the series yet.

A partire dal 19 novembre 2026, per le console PlayStation ® 5 e per i giochi e le console Xbox Series X|S al prezzo di 79,99 dollari, Grand Theft Auto VI offre un'esperienza di singolo giocatore ambientata nella nuova versione più grande e immersiva che mai della serie.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplifica questa esperienza con una collezione esclusiva di veicoli, armi, abbigliamento e azioni eccezionali, intrecciate in tutti gli aspetti della storia di Jason e Lucia, e sarà disponibile al prezzo di 99,99 dollari.

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