Rochester Electronics, LLC, azienda leader nella fornitura continua di semiconduttori autorizzati e nella produzione di semiconduttori su licenza, sarà presente a electronica 2026 , la più grande fiera a livello mondiale per l'elettronica, a Monaco di Baviera, in Germania, presso il padiglione C4, stand 161. WE United , un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di leadership a livello globale per i settori della tecnologia e dell'elettronica, sarà presente presso lo stand di Rochester come parte dell’attuale sponsorizzazione di Rochester.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915336808/it/

Rochester Electronics sarà presente a electronica Munich 2026, in qualità di sponsor di Women in Tech Forum

Rochester sponsorizzerà anche il Women in Tech Forum , ospitato da Electronic Specifier presso electronica Munich 2026. Il forum si terrà l'11 novembre alle 9:00 presso il Future Tech Stage, e riunirà le principali aziende del settore per discutere i temi della diversity, della leadership, dell'innovazione e del futuro dell'ingegneria e della tecnologia.

Jackie Mattox, Chief Executive Officer di WE United , terrà la conferenza di apertura al Women in Tech Forum, discutendo i temi presenti nella relazione inaugurale Lead Forward . La relazione analizza approfonditamente i progressi di leadership in sei settori interconnessi: rappresentanza, compensi, partecipazione della forza lavoro, iniziative aziendali, accesso al capitale e politiche.

"Rochester Electronics è orgogliosa di sponsorizzare il Women in Tech Forum nell’ambito di electronica Munich 2026 e di sostenere WE United. In un momento in cui il settore dei semiconduttori vive una rapida evoluzione, caratterizzata da lunghi cicli di vita dei prodotti e dall'evoluzione delle esigenze della forza lavoro, è fondamentale creare maggiori opportunità per le figure di leadership del nostro settore di entrare in contatto, fornire il proprio contribuito e progredire insieme".

- Colin Strother, Rochester Electronics, Vicepresidente esecutivo

"Siamo orgogliosi di collaborare con Rochester Electronics alla fiera electronica Munich 2026, e apprezziamo la loro collaborazione e il loro impegno nel promuovere la leadership nel nostro settore. Insieme, stiamo creando opportunità per entrare in contatto con le figure di leadership del settore, condividere informazioni dalla relazione Lead Forward e avviare conversazioni significative che contribuiranno a plasmare il futuro del settore elettronico".

- Jackie Mattox, WE United, CEO/fondatrice

Vedi profili espositori

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics è la fonte continua di semiconduttori più vasta al mondo, autorizzati al 100% da oltre 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore con magazzinaggio di produttori originali, Rochester ha in stock oltre 15 miliardi di dispositivi, comprendenti oltre 200.000 codici articolo, fornendo la più vasta gamma al mondo di semiconduttori a fine vita (EOL), nonché un amplissimo catalogo di semiconduttori attivi.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato più di 20.000 tipi di dispositivi. Con uno stock di oltre 12 miliardi di die, Rochester è in grado di fabbricare oltre 70.000 tipi di dispositivi.

Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione, tra cui progettazione, stoccaggio dei wafer e lavorazione, assemblaggio, collaudo e affidabilità, fornendo soluzioni singole e di produzione chiavi in mano complete.

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessuna azienda può competere con la vastità dei prodotti di Rochester in termini di selezione dei prodotti, di servizi a valore aggiunto e di soluzioni di produzione.

Grazie al personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, insieme a una rete di partner autorizzati a livello regionale e globale, ci proponiamo di soddisfare le tue necessità ovunque e in qualsiasi momento, per telefono o tramite le nostre piattaforme di e-commerce.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.rocelec.it

Informazioni

WE United è un'organizzazione senza scopo di lucro che opera nel settore della tecnologia e dell'elettronica a livello globale. Fondata nel 2017, l'organizzazione offre sviluppo della leadership, tutoraggio, coinvolgimento dei dirigenti, ricerca ed eventi di settore ideati per aiutare i singoli e le organizzazioni a rafforzare i percorsi di leadership. WE United è guidata da un impegno per la civiltà, l'etica e l'umanità.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.weunited.tech

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915336808/it/

Rochester Electronics, LLC

Direttore, Global Marketing: Tracey Corbitt

Email: tcorbitt@rocelec.com

WE United

CEO/fondatrice: Jackie Mattox

Email: jackie@weunited.tech





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire