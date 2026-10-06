Rochester Electronics ha annunciato oggi il lancio di funzionalità di e-commerce complete sui propri siti web regionali, consentendo ai clienti dei principali mercati globali di cercare, approvvigionarsi e acquistare semiconduttori autorizzati nella propria lingua locale. Sebbene i siti regionali di Rochester offrissero già contenuti e informazioni sui prodotti localizzati, ora supportano un'esperienza di acquisto completa, dall'inizio alla fine.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006091238/it/
Rochester Electronics lancia esperienze di e-commerce localizzate nei principali mercati globali
Le piattaforme recentemente aggiornate sono ora disponibili in portoghese (Brasile), spagnolo (Messico), francese, tedesco, italiano e polacco , completando le piattaforme di e-commerce già disponibili in inglese, cinese, giapponese e coreano (Corea del Sud) .
I clienti possono ora completare le transazioni direttamente attraverso i siti locali, semplificando l'approvvigionamento, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di elaborazione.
Ogni sito offre un'esperienza globale coerente, adattata alle esigenze regionali, con supporto linguistico localizzato, contenuti e informazioni sui prezzi.
I siti regionali di Rochester Electronics includono:
- Germania – www.rocelec.de
- Italia – www.rocelec.it
- Francia – www.rocelec.fr
- Polonia – www.rocelec.pl
- Messico – www.rocelec.mx
- Brasile – www.rocelec.com.br
Le principali funzionalità di e-commerce includono:
Ricerca e approvvigionamento
- Ricerca avanzata dei prodotti, filtri e suggerimenti per componenti alternativi
- Strumenti per la gestione degli elenchi, incluso il supporto per le distinte base (BOM), per un approvvigionamento efficiente e processi di acquisto più semplici
Inventario e approvvigionamento
- Visibilità sulle disponibilità di magazzino attuali e future
- Disponibilità dei prodotti e gestione del ciclo di vita tramite TLS360™
Gestione degli ordini e dell'account
- Stato degli ordini e tracciamento delle spedizioni
- Fatture e documentazione scaricabili
- Gestione personalizzata dell'account, inclusi indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione e condizioni di pagamento
- Funzionalità di riordino con un solo clic
- Checkout sicuro con le principali carte di credito
I clienti hanno inoltre accesso a una libreria ampliata di cataloghi, white paper e contenuti per webinar.
Questa espansione riflette il continuo investimento di Rochester Electronics nel commercio digitale, combinando il proprio inventario di semiconduttori e la propria esperienza nella gestione del ciclo di vita con un'esperienza di acquisto globale coerente, adattata ai mercati regionali.
Dalla sua fondazione nel 1981, Rochester si è concentrata sul fornire ai clienti di tutto il mondo un accesso affidabile a soluzioni e supporto per semiconduttori.
Informazioni su Rochester Electronics
Rochester Electronics è la più grande fonte continuativa al mondo di semiconduttori, con autorizzazione al 100% da parte di oltre 70 importanti produttori di semiconduttori.
In qualità di distributore con scorte del produttore originale, Rochester dispone di oltre 15 miliardi di dispositivi a magazzino, corrispondenti a più di 200.000 codici prodotto, offrendo la più ampia gamma al mondo di semiconduttori a fine vita (EOL) e la più vasta gamma di semiconduttori attivi.
In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha prodotto oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die a magazzino, Rochester ha la capacità di produrre oltre 70.000 tipi di dispositivi.
Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione, tra cui progettazione, stoccaggio e lavorazione dei wafer, assemblaggio, test e affidabilità, fornendo soluzioni singole fino alla produzione completamente chiavi in mano.
Rochester è la Semiconductor Lifecycle Solution. Nessun'altra azienda offre una gamma comparabile di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione.
Con personale diretto per vendite e supporto in tutti i principali mercati, integrato da una rete di partner di canale autorizzati regionali e globali, puntiamo a soddisfare le vostre esigenze per telefono o tramite le nostre piattaforme di e-commerce, in qualsiasi momento e ovunque.
Per maggiori informazioni, visitare: www.rocelec.it
Per ulteriori informazioni su questo argomento, contattare via e-mail Tracey Corbitt, Director, Global Marketing di Rochester Electronics: tcorbitt@rocelec.com
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006091238/it/
Tracey Corbitt
Director, Global Marketing
Rochester Electronics
tcorbitt@rocelec.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire