Rochester Electronics ha annunciato oggi il lancio di funzionalità di e-commerce complete sui propri siti web regionali, consentendo ai clienti dei principali mercati globali di cercare, approvvigionarsi e acquistare semiconduttori autorizzati nella propria lingua locale. Sebbene i siti regionali di Rochester offrissero già contenuti e informazioni sui prodotti localizzati, ora supportano un'esperienza di acquisto completa, dall'inizio alla fine.

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Rochester Electronics lancia esperienze di e-commerce localizzate nei principali mercati globali

Le piattaforme recentemente aggiornate sono ora disponibili in portoghese (Brasile), spagnolo (Messico), francese, tedesco, italiano e polacco , completando le piattaforme di e-commerce già disponibili in inglese, cinese, giapponese e coreano (Corea del Sud) .

I clienti possono ora completare le transazioni direttamente attraverso i siti locali, semplificando l'approvvigionamento, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di elaborazione.

Ogni sito offre un'esperienza globale coerente, adattata alle esigenze regionali, con supporto linguistico localizzato, contenuti e informazioni sui prezzi.

I siti regionali di Rochester Electronics includono:

Le principali funzionalità di e-commerce includono:

Ricerca e approvvigionamento

Ricerca avanzata dei prodotti, filtri e suggerimenti per componenti alternativi

Strumenti per la gestione degli elenchi, incluso il supporto per le distinte base (BOM), per un approvvigionamento efficiente e processi di acquisto più semplici

Inventario e approvvigionamento

Visibilità sulle disponibilità di magazzino attuali e future

Disponibilità dei prodotti e gestione del ciclo di vita tramite TLS360™

Gestione degli ordini e dell'account

Stato degli ordini e tracciamento delle spedizioni

Fatture e documentazione scaricabili

Gestione personalizzata dell'account, inclusi indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione e condizioni di pagamento

Funzionalità di riordino con un solo clic

Checkout sicuro con le principali carte di credito

I clienti hanno inoltre accesso a una libreria ampliata di cataloghi, white paper e contenuti per webinar.

Questa espansione riflette il continuo investimento di Rochester Electronics nel commercio digitale, combinando il proprio inventario di semiconduttori e la propria esperienza nella gestione del ciclo di vita con un'esperienza di acquisto globale coerente, adattata ai mercati regionali.

Dalla sua fondazione nel 1981, Rochester si è concentrata sul fornire ai clienti di tutto il mondo un accesso affidabile a soluzioni e supporto per semiconduttori.

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics è la più grande fonte continuativa al mondo di semiconduttori, con autorizzazione al 100% da parte di oltre 70 importanti produttori di semiconduttori.

In qualità di distributore con scorte del produttore originale, Rochester dispone di oltre 15 miliardi di dispositivi a magazzino, corrispondenti a più di 200.000 codici prodotto, offrendo la più ampia gamma al mondo di semiconduttori a fine vita (EOL) e la più vasta gamma di semiconduttori attivi.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha prodotto oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die a magazzino, Rochester ha la capacità di produrre oltre 70.000 tipi di dispositivi.

Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione, tra cui progettazione, stoccaggio e lavorazione dei wafer, assemblaggio, test e affidabilità, fornendo soluzioni singole fino alla produzione completamente chiavi in mano.

Rochester è la Semiconductor Lifecycle Solution. Nessun'altra azienda offre una gamma comparabile di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione.

Con personale diretto per vendite e supporto in tutti i principali mercati, integrato da una rete di partner di canale autorizzati regionali e globali, puntiamo a soddisfare le vostre esigenze per telefono o tramite le nostre piattaforme di e-commerce, in qualsiasi momento e ovunque.

Per maggiori informazioni, visitare: www.rocelec.it

Per ulteriori informazioni su questo argomento, contattare via e-mail Tracey Corbitt, Director, Global Marketing di Rochester Electronics: tcorbitt@rocelec.com

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Tracey Corbitt

Director, Global Marketing

Rochester Electronics

tcorbitt@rocelec.com





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