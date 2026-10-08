Rivercell, un’azienda con sede a Parigi specializzata in biotecnologie e IA, impegnata nella realizzazione di una propria infrastruttura di dati sulle risposte delle cellule umane a qualsiasi trattamento e nello sviluppo di un modello cellulare globale in grado di prevedere tali risposte, ha annunciato oggi un round seed di finanziamento da 25 milioni di dollari guidato da HV.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007268572/it/

Contatto per i media di Rivercell:

press@rivercell.ai

Contatto per i media di HV:

Kekst CNC

hvcapital@kekstcnc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire