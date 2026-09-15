Riskified (NYSE: RSKD), leader globale dell'individuazione delle frodi nell'e-commerce e dei dati legati al rischio, ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Zendesk che integra la sua funzione Identity Risk Intelligence direttamente nel flusso di lavoro del servizio clienti di Zendesk. L'integrazione offre agli agenti dell'assistenza umani e IA segnali in tempo reale, aiutando i rivenditori a risolvere più rapidamente i reclami validi, limitando i resi e gli abusi legati ai rimborsi che intaccano il fatturato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915195067/it/

Contatto per i media di Riskified

Corporate Communications: Or Shmueli, Direttore delle relazioni con il pubblico press@riskified.com

Relazioni con gli investitori: Stephen Shulstein, Responsabile delle relazioni con gli investitori ir@riskified.com



Contatto per i media di Zendesk

Emma Detwiler, Direttrice delle relazioni con il pubblico, emma.detwiler@zendesk.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire