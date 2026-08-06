Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel rilevamento delle frodi e dell'intelligence sul rischio nell'e-commerce, oggi ha annunciato una collaborazione con Marqeta (NASDAQ: MQ), la moderna piattaforma globale per l'emissione di carte di pagamento, per dare agli emittenti di carte sulla piattaforma di Marqeta accesso all'intelligence sul rischio della pre-autorizzazione di Riskified. L'integrazione aiuta le società emittenti a prendere decisioni più accurate sull'autorizzazione, approvare un maggior numero di transazioni legittime e ridurre le transazioni negate erroneamente nel portafoglio di emissioni di carte di Marqeta.

Le transazioni negate per errore (false declines) rimangono uno dei problemi più costosi e meno evidenti dell'e-commerce.

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