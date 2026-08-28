Rigaku Corporation, una società del gruppo Rigaku Holdings e partner di soluzioni globale per i sistemi analitici a raggi X (ufficio centrale: Akishima, Tokyo; Presidente e CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), e l'Università di Tohoku (Sendai, Miyagi; Presidente: Teiji Tominaga; "Università di Tohoku") il 1º agosto 2026 hanno fondato il Rigaku-Tohoku University Co-Creation Research Institute for X-ray Metrology: Beyond The Limits (l'"Istituto") presso l'Università di Tohoku. L'Istituto promuoverà lo sviluppo della tecnologia per metrologia a raggi X, svilupperà nuovi metodi di metrologia e sosterrà la prossima generazione di ricercatori tramite una collaborazione iniziale di tre anni, con la possibilità di un'estensione in base ai risultati raggiunti.

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Inside the Institute

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Contatto per la stampa:

Sawa Himeno

Direttore, Ufficio comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp





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