Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore globale leader nelle soluzioni analitiche e di rete, e Apate.ai ("Apate") hanno annunciato una collaborazione che propone ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP) avanzate funzionalità AI di prevenzione delle frodi studiate per rilevare, interrompere e analizzare le operazioni legate alle chiamate a scopo di frode.

Secondo la Global Anti-Scam Alliance , nel 2025 i truffatori hanno sottratto circa 442 miliardi di dollari USA; i tre canali principali di comunicazione utilizzati sono stati telefonate, SMS ed email.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909179337/it/

Contatti con i media:

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cell.: +1 (703) 856-5932

Comunicazioni aziendali e per i media – Mobileum

Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cell. +351 939650229

Comunicazioni aziendali e per i media – Apate.ai

Brad Joffe | brad@apate.ai | Cell. +61 416 109 769





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire