rhode, il brand di cosmetici fondato da Hailey Rhode Bieber e parte di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), ha annunciato che, per celebrare il lancio europeo del brand da Sephora, il 30 settembre 2026 rhode renderà disponibili in Europa e nel Regno Unito due delle tinte labbra Peptide Lip Tint più amate dalla community e una nuova beauty bag creata in esclusiva per Sephora. Questi articoli entreranno a far parte dell’assortimento rhode di prodotti ad alte prestazioni per la skincare e per il make-up ibrido.

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rhode announces the return of limited edition favorites and new exclusives at Sephora across Europe and the U.K.

Per celebrare l’occasione con Sephora in tutta Europa e nel Regno Unito, rhode offre un accesso anticipato all’acquisto del Peptide Lip Tint nella tonalità Pretzel, uno dei preferiti dai fan e precedentemente disponibile in edizione limitata, presso Sephora in Europa e nel Regno Unito nella data di lancio del brand, il 30 settembre, prima che il prodotto entri a far parte permanentemente dell’assortimento rhode a livello globale su rhodeskin.com il 1° ottobre e a livello globale presso tutti i rivenditori l’8 ottobre 2026. Il lancio include anche un nuovo Baby Bubble Bag in edizione limitata nella tonalità Pretzel, insieme al ritorno limitato del Peptide Lip Tint nella tonalità Lemontini, tra i più amati, in esclusiva da Sephora in Europa e nel Regno Unito. Tutti e tre saranno disponibili in tutta Europa e nel Regno Unito, in negozi selezionati e online.

Oltre alle novità esclusive pensate per l’Europa e il Regno Unito, rhode offrirà l’assortimento principale del brand, tra cui i prodotti per la skincare, le tinte labbra Peptide Lip Tint, i fard Pocket Blush e le nuove collezioni Pocket Bronze e Highlight Milk: l’intera linea di prodotti è stata ideata per creare un effetto radioso e solare sulla pelle, un finish glossy sulle labbra e un glow naturale in ogni periodo dell’anno.

Peptide Lip Tint Pretzel

Tonalità precedentemente disponibile in edizione limitata per la collezione Primavera 2026, Peptide Lip Tint Pretzel è una tinta labbra brillante e calda color malva con una fragranza di pretzel caramellati. Creata con una formulazione nutriente e con un tocco di colore, idrata e rimpolpa le labbra per un finish glossy ed estremamente lucido.

Baby Bubble Bag Pretzel

Una novità esclusiva per Sephora creata per il lancio è la bubble bag in formato mini firmata rhode e in edizione limitata, che sarà disponibile in una selezione di negozi e online in Europa e nel Regno Unito. Perfetta da mettere in borsa e portare in viaggio con te, così i tuoi prodotti rhode preferiti sono sempre a portata di mano.

Peptide Lip Tint Lemontini

Presentata per la prima volta dal brand all’interno della collezione summer beach club dello scorso anno, la Peptide Lip Tint Lemontini in edizione limitata dona un velo di gloss brillante e dorato con una fragranza che ricorda il cocktail lemon drop martini. Creata con una formulazione nutriente e con un tocco di colore, idrata e rimpolpa le labbra per un finish glossy ed estremamente lucido.

Cos’è rhode

rhode è una collezione di prodotti selezionati ed essenziali per la skincare e il make-up ibrido, creati con formulazioni mirate ed efficaci. Fondata da Hailey Rhode Bieber dopo anni di collaborazione con i più importanti make-up artist ed esperti di skincare, rhode nasce dal desiderio di semplificare la routine quotidiana grazie all’uso di prodotti ad alte prestazioni. Sviluppate insieme ai più rinomati dermatologi e chimici e dedicate a tutti i tipi di pelle, le formulazioni di rhode contengono ingredienti specifici in quantità che garantiscono un efficace nutrimento della barriera cutanea nel tempo. Il brand si spinge oltre i prodotti per creare un mondo di rhode ben definito attraverso campagne ad alto impatto, attivazioni con eventi dal vivo e coinvolgimento della community. rhode offre inoltre prodotti vegani, testati dermatologicamente e doppiamente certificati come cruelty-free da Leaping Bunny e PETA. Nel 2025 rhode è stata acquisita da e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) per 1 miliardo di dollari. Per ulteriori informazioni, visita www.rhodeskin.com .

Cos’è Sephora

Sephora è il prestigioso brand di vendita al dettaglio di cosmetici più importante a livello globale. Grazie a 55.000 appassionati dipendenti che operano in 37 mercati, Sephora mette in connessione i clienti e i brand di cosmetica per la community degli amanti della cosmesi più rinomata e dinamica al mondo. Mettiamo a disposizione prodotti per una community incredibilmente entusiasta formata da centinaia di milioni di follower del settore beauty tramite il nostro network globale multicanale costituito dagli oltre 3.400 negozi, dagli store di punta, dall’e-commerce e dalle piattaforme digitali, offrendo al contempo una piacevole esperienza personalizzata e immersiva a ogni touchpoint. Grazie alla selezione di oltre 500 brand e al marchio Sephora Collection, offriamo la più esclusiva e ampia gamma di cosmetici di alta qualità, scelti appositamente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti: dai profumi al make-up, dalla cura dei capelli alla skincare e oltre, perché noi reimmaginiamo costantemente il mondo dei cosmetici di lusso. Fin dall’esordio nel 1969 a Limoges, in Francia, e nel contesto del gruppo LVMH dal 1997, Sephora ha rivoluzionato il settore della vendita al dettaglio dei cosmetici di lusso. Oggi continua ad allontanarsi dalle convenzioni per portare avanti la propria missione: promuovere un mondo che ispira e include e dove ognuno può celebrare la propria bellezza. Per ulteriori informazioni, visita www.sephora.com .

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