Rezon Bio, organizzazione europea di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) di farmaci biologici orientata alla scienza, oggi ha annunciato la nomina del Dr. Hubert Scholze a Chief Business Officer (CBO), con effetto a partire dal 1° luglio 2026.

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Dr. Hubert Scholze, Chief Business Officer, Rezon Bio

Il Dr. Hubert Scholze farà parte del team di alti dirigenti di Rezon Bio e guiderà le funzioni commerciali dell'azienda, con la supervisione dello sviluppo del business, dell'intelligence di mercato, del marketing globale e della gestione delle proposte e dei progetti. Il Dr. Hubert Scholze, PhD, sarà responsabile della strategia commerciale, del consolidamento delle partnership strategiche, del supporto alla crescita internazionale continuativa di Rezon Bio e della garanzia di un'esperienza cliente d'eccellenza, dal primo contatto alla messa in atto del programma.

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Loukiani Chatzinasiou

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