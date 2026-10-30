REV Ocean ha nominato Paul Baribault Amministratore Delegato, mentre l'organizzazione si prepara al varo internazionale della sua nave da ricerca lunga 195 metri a Rio de Janeiro nell'aprile 2027, assieme alla UN Ocean Decade Conference.

Una delle navi private da ricerca ed esplorazione più grandi al mondo, REV rappresenta un importante investimento filantropico nelle scienze oceanografiche. Dotata di nove laboratori, veicoli all'avanguardia per l'esplorazione delle profondità marine e strutture dedicate per collaborazioni, REV è stata progettata per offrire agli scienziati accesso a infrastrutture di ricerca di livello mondiale e per collegare le loro scoperte alle persone e alle istituzioni in grado di promuovere la protezione degli oceani.

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