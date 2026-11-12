Il Consiglio di Amministrazione di Reply [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2026.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto 1.987,9 milioni di Euro, in crescita del 9,2% rispetto ai 1.819,8 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2025.

Positivi gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 354,9 milioni di Euro, pari al 17,9% del fatturato consolidato. A settembre 2025 l’EBITDA era stato di 335,5 milioni di Euro.

L’EBIT, da gennaio a settembre, ha raggiunto i 286,7 milioni di Euro, pari al 14,4% del fatturato consolidato. Il corrispondente dato 2025 era 281,0 milioni di Euro.

L’utile ante imposte, da gennaio a settembre 2026, è stato di 291,6 milioni di Euro, pari al 14,7% del fatturato. A settembre 2025 l’utile ante imposte si era attestato a 268,1 milioni di Euro.

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno l’andamento del Gruppo è risultato positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 676,0 milioni di Euro rispetto ai 598,5 milioni di Euro del terzo trimestre 2025.

L’EBITDA, da luglio a settembre 2026, è stato pari a 121,7 milioni di Euro, con un EBIT di 97,0 milioni di Euro e un utile ante imposte di 97,4 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2026 è positiva per 397,0 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 risultava positiva per 402,0 milioni di Euro.

“I risultati positivi dei primi nove mesi del 2026 – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – confermano la solidità di un Gruppo che negli anni ha investito con continuità nelle tecnologie emergenti e nelle persone capaci di trasformarle in soluzioni per le aziende. È su queste basi che oggi aiutiamo le imprese a valorizzare, attraverso l’intelligenza artificiale, il patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulato nel tempo, rendendolo accessibile e utilizzabile su scala più ampia. È un cambiamento che apre nuove prospettive di crescita e competitività.”

“L’intelligenza artificiale cambia soprattutto – continua Mario Rizzante – il modo in cui questa conoscenza viene utilizzata. Il linguaggio naturale rende più immediata l’interazione tra persone e sistemi, mentre gli agenti intelligenti consentono di passare dall’accesso alle informazioni all’esecuzione delle attività. Queste capacità iniziano a estendersi anche alle macchine e ai processi industriali, portando l’intelligenza artificiale direttamente nelle attività operative delle imprese.”

“È in questa direzione – conclude Mario Rizzante – che Reply sta investendo. Con Reply Model Factory, le House of Models e le nostre iniziative nell’Agentic AI e nella Physical AI, stiamo sviluppando le competenze e gli strumenti necessari per realizzare una nuova generazione di sistemi intelligenti. Continueremo a investire nelle tecnologie di frontiera e, soprattutto, nella preparazione delle nostre persone. La differenza non la farà soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma la capacità di comprenderle, svilupparle e applicarle rapidamente.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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