Rehlko, una piattaforma globale per la resilienza energetica industriale che sviluppa soluzioni di alimentazione integrate e su misura per infrastrutture essenziali in tutto il mondo, oggi ha annunciato il proprio ingresso nella Wisconsin Data Center Coalition (WIDCC) in qualità di nuovo membro per la resilienza energetica. L’adesione ne riflette l’impegno nel promuovere il ruolo del Wisconsin come uno degli Stati principali nello sviluppo responsabile delle infrastrutture per l’IA, basate su una rete elettrica affidabile e scalabile.

La rapida crescita degli investimenti nei data center hyperscale e aziendali sta ridefinendo i mercati a livello mondiale e Rehlko sta realizzando l’infrastruttura energetica che rende possibile questo cambiamento. Posizionata all’intersezione tra le forze strutturali che danno impulso all’espansione dell’infrastruttura per l’IA, la stabilità della rete elettrica e l’accelerazione dell’elettrificazione, Rehlko mette in campo oltre un secolo di competenza ed esperienza ingegneristica e di capacità di gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto. La WIDCC riunisce player provenienti da molteplici settori del Wisconsin – tecnologico, utility, sviluppo economico e della forza lavoro, governativo e infrastrutture – per promuovere una crescita sostenibile e ben gestita dei data center e con questa adesione Rehlko si colloca al centro di tale collaborazione.

Attraverso la sua partecipazione Rehlko fornirà know-how e una prospettiva di settore che coprono l’intera gamma di capacità richieste per lo sviluppo dei moderni data center: dai sistemi di energia distribuita e di alimentazione di emergenza essenziali alle strategie di resilienza della rete elettrica e alle architetture energetiche su scala IA sempre più richieste dagli operatori hyperscale e aziendali. In quanto azienda creata appositamente per progettare, implementare e sostenere infrastrutture di alimentazione elettrica complete con un unico punto di responsabilità, Rehlko porta all’interno della WIDCC una prospettiva differenziata.

“La costruzione dell’infrastruttura per l’IA è una delle sfide industriali determinanti della nostra epoca e un’alimentazione elettrica affidabile e resiliente è ciò che stabilisce dove e con quale rapidità sviluppo andrà a buon fine”, commenta Brian Melka, presidente e amministratore delegato Rehlko. “Stiamo vedendo questa dinamica manifestarsi nei mercati di tutto il mondo e il ruolo di Rehlko è il medesimo ovunque: garantire il know-how, la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto e la responsabilità di un unico partner per trasformare i piani infrastrutturali in data center operativi. La nostra adesione alla WIDCC riflette questo impegno e guardiamo con fiducia all’opportunità di contribuire ai dibattiti promossi da questa coalizione sulla crescita responsabile e sostenibile delle infrastrutture digitali”.

“Mentre il Wisconsin continua ad attrarre rapidi investimenti nei data center e nelle infrastrutture per l’IA, è fondamentale che la nostra coalizione riunisca gli operatori dell’intero ecosistema necessario a sostenere tale crescita”, aggiunge Tricia Braun, direttrice esecutiva WIDCC. ”La vasta competenza di Rehlko nel settore della resilienza energetica e delle infrastrutture di alimentazione essenziali la rende un componente prezioso della WIDCC. Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Rehlko come nostro nuovo membro per la resilienza energetica e guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare per dare impulso a uno sviluppo dei data center responsabile, sostenibile e affidabile nel Wisconsin”.

Il Wisconsin figura tra i mercati di data center a più rapida crescita negli Stati Uniti, attirando notevoli investimenti da parte di operatori hyperscale, provider di colocation e sviluppatori aziendali grazie ai costi energetici competitivi dello Stato, dalla disponibilità di terreni, dalla connettività in fibra ottica e da una forza lavoro qualificata. Rehlko vanta già una presenza significativa in tutto il Wisconsin – impianti di produzione a Mosel e di assemblaggio a Kenosha oltre alla sede generale a Glendale – e sta già fornendo infrastrutture di alimentazione elettrica per programmi di data center nella regione. L’accelerazione di tali investimenti è continua e l’infrastruttura necessaria su cui questi devono basarsi è diventata una delle questioni pianificatorie più rilevanti per sviluppatori, utility, decisori politici e comunità nello Stato. L’infrastruttura energetica essenziale, un tempo disciplina specialistica gestita nelle fasi avanzate del processo di sviluppo, è ora passata al centro di ogni discussione strategica sui data center.

Rehlko guarda con confidenza all’opportunità di collaborare con la WIDCC e di sostenere la comunità attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione per la crescita responsabile dei data center nel Wisconsin e oltre. Partecipando allo sviluppo della forza lavoro, a iniziative di reclutamento di veterani e al confronto con sviluppatori, hyperscaler, aziende di servizi pubblici, legislatori e organizzazioni per lo sviluppo economico, Rehlko si impegna a plasmare il futuro delle infrastrutture digitali del Wisconsin.

Informazioni su Rehlko

Rehlko è una piattaforma globale per la resilienza energetica industriale che sviluppa soluzioni di alimentazione integrate e su misura per infrastrutture essenziali in tutto il mondo. Grazie a oltre 100 anni di storia, si posiziona all’intersezione fra tre dei più forti fattori trainanti della domanda che stanno plasmando l’economia globale: l’espansione dell’IA, l’instabilità della rete elettrica e l’elettrificazione. La sua capacità di gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto spazia dalla progettazione alla produzione, all’implementazione e all’assistenza fino alla gestione delle centrali e reti elettriche, creando relazioni a lungo termine con i clienti e valorizzando i servizi sull’intera base installata per garantire la continuità aziendale ed operativa. Rehlko è un fornitore leader di soluzioni energetiche per i data center (anche per operatori non hyperscale), con attività consolidate e un’ampia base installata in altri settori ad alta crescita (sanità, telecomunicazioni e altri comparti industriali). Garantisce la qualità e l’affidabilità dell’energia elettrica da cui dipendono queste attività attraverso un’offerta verticalmente integrata di soluzioni di alimentazione di riserva, primaria, continua e di transizione, che coprono una gamma completa di dimensioni e fabbisogni energetici, concepite per accelerare i tempi di fornitura dell’energia e far fronte alla crescente instabilità della rete. Rehlko vanta una storia comprovata di risultati positivi nell’alimentazione elettrica delle infrastrutture per i data center, con oltre 14 GW di capacità installata, di cui oltre il 90% progettato su misura per la specifica applicazione – un dato che ne riflette il modello differenziato, incentrato sull’offerta di soluzioni su misura. Inventrice del primo generatore al mondo azionato da un motore a combustione interna, Rehlko è oggi un fornitore globale di infrastrutture per la resilienza energetica operante in 80 sedi nel mondo, con la scala globale e il focus necessari per portare avanti le infrastrutture critiche del mondo. Per saperne di più visitare rehlko.com .

Avviso sui marchi di fabbrica

Rehlko e il logo Rehlko sono marchi di fabbrica di Discovery Energy, LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni sulla Wisconsin Data Center Coalition

La Wisconsin Data Center Coalition è impegnata nel promuovere la consapevolezza, la formazione e la crescita responsabile dei data center e delle infrastrutture digitali nel Wisconsin. Collabora con imprese, decisori politici, leader comunitari e partner di settore per valorizzare le opportunità economiche, occupazionali, infrastrutturali e tecnologiche legate al crescente ecosistema dei data center nello Stato. Per saperne di più visitare widcc.com .

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Suzanne Cutway

Direttrice comunicazioni Rehlko

+1 5862163896

suzanne.cutway@rehlko.com





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