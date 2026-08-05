Rehlko, la piattaforma globale di resilienza energetica globale che offre ai clienti soluzioni di alimentazione su misura e integrate per infrastrutture mission-critical in tutto il mondo, ha pubblicato oggi i suoi nuovi approfondimenti sui requisiti delle infrastrutture di alimentazione derivanti dalla rapida crescita dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dell'intelligenza artificiale. Nel suo ultimo eBook, AI Readiness Starts with Power: Designing for Real-World Load Conditions, Rehlko analizza in che modo i carichi di lavoro IA sempre più dinamici stiano ridefinendo le aspettative dei sistemi di alimentazione dei data center ed evidenzia gli aspetti chiave delle infrastrutture per gli operatori alla ricerca di adeguare la capacità IA in modo affidabile ed efficiente. Come esposto nell'eBook, la preparazione all'IA è definita sempre più non solo dalla capacità installata, ma dalle prestazioni dei sistemi in condizioni di carichi di lavoro reali altamente variabili.

La sfida dell'alimentazione dell'IA

Con l'accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture IA, gli operatori dei data center si trovano ad affrontare una pressione maggiore per distribuire capacità in modo più rapido di quanto la tradizionale infrastruttura di servizi sia in grado di supportare. Inoltre, i carichi di lavoro IA stanno introducendo condizioni operative notevolmente diverse da quelle per cui i sistemi di alimentazione tradizionali erano stati concepiti inizialmente. Gli ambienti di calcolo a elevato utilizzo di GPU possono creare una domanda di alimentazione sostenuta e altamente dinamica, e richiedere agli operatori di valutare quali sono le prestazioni dei sistemi di alimentazione critici in condizioni di carico in continua variazione.

"Per decenni, le infrastrutture di alimentazione sono state progettate in base a capacità e ridondanza. L'IA ha introdotto una realtà operativa radicalmente diversa", ha dichiarato Brian Melka, Presidente e Chief Executive Officer di Rehlko. "Rehlko sta ottimizzando i suoi prodotti e ridefinendo la preparazione all'IA come capacità di mantenere stabilità, controllo e prestazioni a fronte di carichi di lavoro dinamici continui con affidabilità a cinque nove."

La strategia di Rehlko per la preparazione all'IA

Con l'espansione dell'adozione dell'IA, gli operatori dei data center stanno valutando in che modo l'infrastruttura di alimentazione possa supportare ambienti operativi sempre più dinamici. Rehlko riunisce competenze in ambito di generazione di alimentazione, alternatori, controlli, integrazione di accumulo di energia, sistemi energetici distribuiti e infrastruttura modulare per aiutare i clienti ad affrontare questi requisiti in evoluzione tramite una strategia di resilienza energetica esaustiva. Rehlko lavora assieme agli operatori dalla progettazione iniziale fino alla gestione operativa, adeguando la sua strategia quando l'infrastruttura IA deve continuare a evolvere. La strategia di Rehlko si concentra sull'assistenza ai clienti nella gestione della qualità dell'alimentazione, di cicli di carica/scarica delle batterie, pianificazione della ridondanza e stabilità del sistema, poiché gli ambienti di addestramento e inferenza dell’IA introducono fluttuazioni di carico frequenti e prolungate su generatori, alternatori, sistemi di batterie e architetture UPS, supportati da modelli avanzati e, ove applicabile, da funzionalità di "gemello digitale” che consentono ai team di valutare le prestazioni prima dell’implementazione.

Rehlko supporta sia strategie di data center connessi alla rete che isolati, incluse soluzioni di generazione di gas in loco e di cogenerazione (CHP), soluzioni complete di accumulo di energia a batteria e backup con generatore e la sua piattaforma e-POD costituita da una soluzione a infrastruttura modulare, realizzata in fabbrica e pre-testata in grado di accelerare la distribuzione per operatori hyperscale, di colocation e aziendali.

Grazie a modelli avanzati, soluzioni energetiche integrate e decenni di esperienza nel supporto di applicazioni mission-critical, Rehlko aiuta i clienti a prepararsi alle esigenze energetiche in evoluzione nell’era dell'IA. L’eBook è il primo di una serie di risorse Rehlko dedicate alla preparazione all'IA, tra cui i prossimi white paper, che continueranno ad ampliarsi man mano che le esigenze dei clienti si evolveranno.

L'eBook di Rehlko, AI Readiness Starts with Power: Designing for Real-World Load Conditions, è ora disponibile su https://www.rehlko.com/ai-readiness .

Informazioni su Rehlko

Rehlko è una piattaforma globale di resilienza energetica globale che offre soluzioni di alimentazione su misura e integrate per infrastrutture mission-critical a livello globale. Con oltre 100 anni di storia, Rehlko si trova al crocevia di tre dei fattori di domanda più influenti che stanno plasmando l'economia globale: l'espansione dell'IA, l'instabilità della rete elettrica e l'elettrificazione. La capacità di Rehlko di gestire l'intero ciclo di vita dei sistemi di alimentazione spazia dalla progettazione alla produzione, dall'implementazione alla manutenzione e alla gestione operativa, creando rapporti a lungo termine con i clienti volti a garantire la continuità aziendale e operativa. Rehlko è un fornitore leader i soluzioni di alimentazione per operatori di data center hyperscale e non, e offre la stessa strategia personalizzata ai settori sanitario, delle telecomunicazioni e industriale. L'Azienda offre la qualità di alimentazione e l'affidabilità su cui fanno affidamento queste operazioni tramite soluzioni di alimentazione di back-up, continue e temporanea progettate per accelerare l'erogazione di energia e far fronte alla crescente instabilità della rete elettrica. Rehlko vanta una comprovata esperienza nell’alimentazione delle infrastrutture dei data center, con oltre 14 GW di capacità installata, di cui oltre il 90% progettata su misura per l’applicazione specifica, a testimonianza del modello differenziato e orientato alle soluzioni adottato dall’azienda. Fondata per lo sviluppo del primo generatore alimentato da un motore a combustione interna, Rehlko è oggi un fornitore completo di infrastrutture di resilienza energetica attivo in 80 sedi nel mondo, con una portata globale e un obiettivo ben preciso: alimentare le infrastrutture fondamentali del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito rehlko.com .

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Suzanne Cutway

Direttrice delle comunicazioni, Rehlko

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