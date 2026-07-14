Rehlko, azienda leader globale nella resilienza energetica che offre soluzioni innovative nei sistemi energetici industriali, nelle tecnologie dei gruppi motopropulsori e nelle applicazioni energetiche domestiche, oggi ha annunciato l'espansione strategica del suo impianto di produzione di Power Control & Distribution (sistemi di controllo e distribuzione dell'energia) di Cholet, Francia. La tappa storica, riconosciuta durante una visita del Presidente e AD dell'azienda, Brian Melka, avvenuta il 3 e 4 giugno 2026, potenzierà significativamente la capacità di Rehlko di soddisfare la crescente domanda di espansione dei data center, dell'elettrificazione e della resilienza energetica.

L'espansione dell'impianto di Cholet aumenta del 56% lo spazio fisico produttivo della sede, con conseguente riduzione prevista del 30% dei tempi di consegna al completamento delle opere di ampliamento nel novembre 2026. Il progetto creerà oltre 100 nuovi posti di lavoro a livello locale e rappresenta un investimento quinquennale di 12 milioni di euro nella presenza produttiva di Rehlko in Europa.

“Questa espansione riflette la fiducia riposta dai nostri clienti nelle nostre capacità e la nostra fiducia nelle capacità del nostro team di portare a termine il progetto con rapidità e su larga scala”, ha dichiarato Brian Melka, Presidente e CEO di Rehlko. “Il nostro continuo investimento in Cholet dimostra l'impegno di Rehlko nella creazione della capacità operativa necessaria a soddisfare oggi e per i prossimi decenni la crescente domanda mondiale di energia affidabile e resiliente”.

L'espansione dell'impianto di Cholet consente a Rehlko di catturare la crescita a lungo termine in tutta Europa associata all'intelligenza artificiale, al cloud computing e alla resilienza delle reti. Mentre i data center hyperscale e i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale creano una domanda senza precedenti per le infrastrutture energetiche di importanza critica, l'attività Power Control & Distribution di Rehlko occupa una posizione distinta in quanto va oltre la tradizionale alimentazione elettrica di riserva, gestendo attivamente e ottimizzando il flusso elettrico in tutte le condizioni, non solo durante i blackout.

I sistemi di Power Control & Distribution sono progettati per controllare e distribuire l'energia elettrica dalla rete in normali condizioni operative ed eseguire una transizione fluida e ininterrotta ad una fonte alterna nel momento in cui la fornitura della rete risulta compromessa. Questa capacità di gestione energetica continua e sempre attiva si integra direttamente nella più ampia architettura delle soluzioni di data center di Rehlko. Le loro soluzioni, come i quadri principali a bassa tensione, i quadri per generatori e i sistemi di controllo, possono essere alloggiate nelle piattaforme e-POD per impianti elettrici e generatori. Assieme ai gruppi elettrogeni della KD Series™ di Rehlko, ai progettisti di data center viene offerto un unico pacchetto di infrastrutture di alimentazione totalmente integrato.

L'espansione di Cholet aumenta direttamente la capacità di Rehlko di fornire soluzioni end-to-end e introduce una suite completa di tecnologie all'avanguardia per la produzione e la gestione di energia pulita, tra cui line di produzione automatizzate, sistemi di cablaggio connessi, strumenti di assemblaggio intelligenti, integrazione di software di progettazione avanzato e capacità di accumulo energetico, tutto progettato per massimizzare l'efficienza produttiva, migliorare la qualità e accelerare la consegna del progetto.

Da oltre quarant'anni, l'attività Power Control & Distribution di Rehlko è specializzata nelle infrastrutture di distribuzione e controllo dell'energia, operando in contesti in cui la disponibilità di energia elettrica deve essere sempre assicurata, anche nelle condizioni operative più impegnative. Le sue soluzioni sono implementate in data center, ospedali, impianti di trattamento delle acque, impianti nucleari, aeroporti, parchi eolici offshore, sistemi di trasporto pubblico e infrastrutture di grande rilievo, tra cui la Torre Eiffel.

Da oltre 45 anni, la sede di Cholet progetta e produce quadri elettrici a bassa tensione, quadri elettrici per generatori, pannelli di controllo per generatori, apparecchiature a corrente diretta per uso ferroviario e sistemi di automazione e controllo, totalmente conformi alle norme IEC 61439. Forte di 290 dipendenti, compreso un ufficio di progettazione con 50 ingegneri e tecnici e un laboratorio di prova certificato COFRAC, Cholet ha un ruolo centrale nel garantire la continuità energetica per l'infrastruttura vitale in tutta la Francia e in Europa.

Questo investimento fa parte di una più ampia espansione delle capacità che abbraccia gli Stati Uniti, l'Europa e l'ecosistema di fornitura globale di Rehlko, riflettendo un approccio rigoroso all'ampliamento della produzione, all'accelerazione della conversione degli ordini arretrati e all'approfondimento della capacità dell'azienda di servire i clienti su larga scala.

Informazioni su Rehlko

Un leader globale nella resilienza energetica, Rehlko fornisce soluzioni energetiche innovative per sostenere e migliorare la vita negli ambiti di energia domestica, sistemi energetici industriali e tecnologie dei gruppi propulsori con controllo, resilienza e innovazione. Utilizzando la forza del suo portafoglio di aziende — Power Systems, Clarke Energy, Home Energy e Engines — e la sua leadership ultracentenaria nel settore, Rehlko fornisce energia dove e quando la rete non è in grado di farlo. Rehlko va oltre la funzione e il recupero individuale per creare vite migliori, comunità e un futuro più duraturo e resiliente in termini energetici. Per saperne di più, visitare il sito rehlko.com .

Informazioni su Power Control & Distribution

Power Control & Distribution progetta e produce sistemi integrati di controllo e distribuzione elettrica che gestiscono, distribuiscono e ottimizzano l'alimentazione per infrastrutture mission-critical. Le sue soluzioni garantiscono un'erogazione di energia affidabile e scalabile per data center, impianti industriali e altri ambienti ad alta disponibilità. Per saperne di più, visitare powercontrol.rehlko.com .

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Suzanne Cutway

Direttore delle comunicazioni, Rehlko

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suzanne.cutway@rehlko.com





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