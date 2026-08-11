Rehlko, la piattaforma globale di resilienza energetica industriale che offre soluzioni di alimentazione integrate realizzate su misura per infrastrutture mission-critical in tutto il mondo, ha annunciato oggi l'espansione delle funzionalità del sistema di monitoraggio remoto industriale Rehlko Power Plus™. La piattaforma basata su cloud è progettata per aiutare i clienti a ridurre i tempi di inattività, migliorare l'affidabilità dell'alimentazione di backup e gestire in modo proattivo le risorse di alimentazione critiche attraverso il monitoraggio in tempo reale, gli avvisi, la diagnostica e la reportistica. Rehlko Power Plus rappresenta un'interessante espansione delle capacità aftermarket di Rehlko e ribadisce la strategia dell'azienda di rafforzare il coinvolgimento dei clienti durante il ciclo di vita delle risorse, ampliando al contempo la sua attività di aftermarket a valore elevato.

Con l'importanza sempre maggiore dei sistemi di alimentazione di emergenza per la continuità aziendale, le organizzazioni hanno bisogno di più di semplici ispezioni periodiche e manutenzione reattiva. Rehlko Power Plus consente ai clienti e ai distributori di monitorare ininterrottamente generatori e interruttori di trasferimento automatico, ricevere avvisi in tempo reale, effettuare diagnosi remote di problemi e di intervenire prima che problemi minori si trasformino in costosi blackout.

"Il valore dell'infastruttura di alimentazione mission-critical va ben oltre la vendita delle attrezzature iniziali", ha affermato Brian Melka, Presidente e CEO di Rehlko. "I servizi connessi stanno diventando una parte sempre più importante del modo in cui creiamo valore sul lungo termine rafforzando il coinvolgimento dei clienti durante l'intero ciclo di vita delle attività e ampliando la nostra attività di aftermarket a valore elevato. Con la crescita della nostra base installata, ci impegniamo a fornire connettività digitale, diagnosi predittiva e funzionalità di manutenzione proattiva per aiutare i clienti a gestire risorse di alimentazione critiche in modo più efficiente creando rapporti di assistenza più solidi e duraturi e rafforzando il valore a lungo termine della nostra attività."

"Con l'aumento della connessione dei sistemi di alimentazione critici, i clienti hanno bisogno di più visibilità che mai degli allarmi e dello stato operativo", ha affermato Charles Hunsucker, Presidente, Power Systems, presso Rehlko. "I clienti hanno bisogno di informazioni fruibili che li aiutino a prevedere i problemi, migliorare l'affidabilità e prendere decisioni di manutenzione informate. Rehlko Power Plus consente ai clienti di adottare una strategia più proattiva alla gestione delle risorse di alimentazione di backup, offrendo ai fornitori di servizi gli strumenti per offrire un'assistenza più rapida ed efficace alla loro base installata."

Andare oltre il monitoraggio tradizionale dei generatori

A differenza di numerose soluzioni di monitoraggio remoto tradizionali che si concentrano esclusivamente sui generatori, Rehlko Power Plus offre una piattaforma di gestione delle risorse di alimentazione di backup completa e basata su cloud. La soluzione fornisce una visibilità centralizzata su generatori, interruttori di trasferimento automatico e attrezzature supportate di terze parti, consentendo ai clienti di gestire le risorse in una o più sedi tramite un'unica piattaforma. La reportistica automatizzata semplifica ulteriormente la documentazione di manutenzione e promuove i requisiti di conformità.

Il monitoraggio remoto amplia il valore di ogni risorsa di alimentazione di backup già sul campo, fornendo a distributori e clienti finali una visibilità ininterrotta dei generatori e degli interruttori di trasferimento. Abilitando un'assistenza più proattiva, meno invii di emergenza e prestazioni migliorate delle risorse, Rehlko Power Plus è stata progettata per consentire di rafforzare le relazioni sul lungo termine con i clienti fornendo assistenza alla crescita di offerte di servizi connessi nella base installata di Rehlko.

Creazione di valore con prestazioni

Rehlko Power Plus rafforza la strategia di servizi connessi di Rehlko mediante la perfetta integrazione con i contratti di servizio Rehlko Performance Care 360™, ampliando l'assistenza durante il ciclo di vita mediante monitoraggio continuo, avvisi in tempo reale, diagnosi predittiva e informazioni basate sui dati tra visite di manutenzione programmate. Con l'integrazione di Performance Care 360 con tecnici formati dal produttore, manutenzione preventiva e assistenza prioritaria, Rehlko Power Plus migliora la visibilità delle risorse e abilita un modello di assistenza maggiormente proattivo che migliora l'affidabilità supportando una gestione più intelligente del ciclo di vita. Disponibile per tutti i livelli dei contratti di servizio di Performance Care 360, l'offerta combinata rafforza la Conscious Care™ Strategy di Rehlko per aumentare il coinvolgimento dei clienti, migliorare la sostenibilità e l'efficienza operativa e rafforzare la gestione del ciclo di vita.

Mediante l'integrazione di monitoraggio digitale con la rete di assistenza consolidata, Rehlko posiziona ulteriormente la sua base installata come piattaforma per generare ricavi ricorrenti dai servizi, una fidelizzazione maggiore dei clienti e una creazione di valore nel corso dell'intero ciclo di vita, supportando la più ampia strategia dell'azienda per sviluppare ricavi aftermarket a margine superiore e rafforzare le relazioni con i clienti nel tempo. Rehlko Power Plus è attualmente disponibile in America del Nord, con ulteriori distribuzioni regionali previste nei prossimi mesi. I clienti interessati a ottenere maggiori informazioni su Rehlko Power Plus possono contattare il loro rappresentante Rehlko locale o visitare il sito rehlko.com .

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Informazioni su Rehlko

Rehlko è una piattaforma globale di resilienza energetica globale che offre soluzioni di alimentazione su misura e integrate per infrastrutture mission-critical a livello globale. Con oltre 100 anni di storia, Rehlko si trova al crocevia di tre dei fattori di domanda più influenti che stanno plasmando l'economia globale: l'espansione dell'IA, l'instabilità della rete elettrica e l'elettrificazione. La capacità di Rehlko di gestire l'intero ciclo di vita dei sistemi di alimentazione spazia dalla progettazione alla produzione, dall'implementazione alla manutenzione e alla gestione operativa, creando rapporti a lungo termine con i clienti volti a garantire la continuità aziendale e operativa. Rehlko è un fornitore leader i soluzioni di alimentazione per operatori di data center hyperscale e non, e offre la stessa strategia personalizzata ai settori sanitario, delle telecomunicazioni e industriale. L'Azienda offre la qualità di alimentazione e l'affidabilità su cui fanno affidamento queste operazioni tramite soluzioni di alimentazione di back-up, continue e temporanea progettate per accelerare l'erogazione di energia e far fronte alla crescente instabilità della rete elettrica. Rehlko vanta una comprovata esperienza nell’alimentazione delle infrastrutture dei data center, con oltre 14 GW di capacità installata, di cui oltre il 90% progettata su misura per l’applicazione specifica, a testimonianza del modello differenziato e orientato alle soluzioni adottato dall’azienda. Fondata per lo sviluppo del primo generatore alimentato da un motore a combustione interna, Rehlko è oggi un fornitore completo di infrastrutture di resilienza energetica attivo in 80 sedi nel mondo, con una portata globale e un obiettivo ben preciso: alimentare le infrastrutture fondamentali del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito rehlko.com .

Rehlko Power Plus™, Performance Care 360™ e Conscious Care™ sono marchi o marchi registrati di Discovery Energy, LLC d/b/a Rehlko o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi detentori.

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Suzanne Cutway

Direttrice delle comunicazioni, Rehlko

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