Red Sea Global (RSG), il promotore di turismo rigenerativo, ha annunciato oggi l'inaguruazione di Nammos Resort AMAALA, che segnerà il lancio del primo hotel resort di Nammos a livello globale e un'aggiunta importante all'offerta in crescita di lifestyle e ricettività di AMAALA.

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A marvellous view of the night sky from inside the resort hotel

Situato lungo le coste di Triple Bay, con viste panoramiche sul Mar Rosso e Dumega Bay e progettato secondo i principi della filosofia di Nammos di Endless Joy, Nammos Resort AMAALA porta il caratteristico connubio del marchio di sofisticazione mediterranea e vivace energia sociale in una delle destinazioni del wellness più vaste del mondo.

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