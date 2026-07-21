RecVue , l'azienda leader nel settore delle soluzioni per la fatturazione e la gestione dei ricavi, ha annunciato oggi l'evoluzione di RecVue RevOS in primo sistema operativo del settore per la gestione dei ricavi tramite agenti di IA. Grazie allo sviluppo dell'architettura, la piattaforma di gestione dei ricavi basata su agenti di IA, ora nativa, porta le operazioni di gestione dei ricavi oltre i flussi di lavoro assistiti dall’intelligenza artificiale, verso un’esecuzione autonoma e pienamente controllata, con oltre 50 agenti appositamente progettati che operano su contratti, fatture e dati di pagamento per prevedere i rischi, individuare le anomalie e segnalare le eccezioni lungo l’intero processo, dal preventivo all’incasso.

Le operazioni di gestione dei ricavi aziendali risentono da tempo di un divario strutturale tra i sistemi di fatturazione che generano le fatture e i sistemi ERP che registrano le transazioni.

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